دراسة: تطبيقات الصحة واللياقة على الهواتف تنمو بنسبة 87% مقارنة بباقي التطبيقات

أظهر تقرير جديد صادر عن شركة التحليلات “فلوري أناليتيكس” Flurry Analytics أن تطبيقات الصحة واللياقة البدنية شهدت حتى الآن خلال العام الجاري 2014، معدل نمو أسرع مقارنة بباقي تطبيقات الأجهزة الذكية.

وخصلت الشركة بعد النظر في بيانات أكثر من 6,800 تطبيق من هذه الفئة من التطبيقات على هواتف “آيفون” الذكية وحاسبات “آيباد” اللوحية، إلى أن استخدام هذه التطبيقات شهد نموًا بنسبة 62 بالمئة خلال الأشهر الستة الماضية مقارنة بمعدل نمو بلغ 33 بالمئة، و 87 بالمئة مقارنة بباقي فئات التطبيقات.

وتأتي هذه البيانات بالتزامن مع خطوات جديدة أقدمت عليها شركتا “آبل” و “جوجل” للدخول في سوق تطبيقات الصحة واللياقة البدنية، حيث كشفت شركة “آبل” عن خدمة “هيلثكيت” Healthkit، فيما تتحدث الأنباء عن عزم “جوجل” الكشف عن “جوجل فيت” Google Fit.

وتهدف الشركتان من خلال هاتين الخدمتين إلى تسهيل مشاركة مصنعي الأجهزة الذكية القابلة للارتداء بياناتهم مع مطوري تطبيقات الصحة واللياقة البدنية لاستخدامها في تحسين أداء التطبيقات.

ويتوقع المراقبون أن يشهد سوق الأجهزة القابلة للارتداء والتطبيقات ذات الصلة تمددًا فقط عندما يجري إطلاق المنتجات التي تستفيد من خدمتي “جوجل فيت” و “هيلثكيت” في وقت لاحق من العام الجاري.

وتناولت دراسة شركة “فلوري أناليتيكس” استخدام تطبيقات الصحة واللياقة البدنية بحسب الفئة العمرية، فوجدت أن الفئة التي تترواح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا الأكثر استخدامًا وبنسبة 57 بالمئة، فيما تشهد هذه الفئة من التطبيقات استخدامًا كبيرًا بين النساء مقارنة بالرجال.