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ضبط 16 ألف قرص “ترامادول” بالمطار قبل شحنها إلى قطر

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ضبط 16 ألف قرص “ترامادول” بالمطار قبل شحنها إلى قطر ضبط 16 ألف قرص “ترامادول” بالمطار قبل شحنها إلى قطر

تمكنت سلطات الجمارك بالتعاون مع سلطان الأمن بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولى اليوم الجمعة من ضبط كمية كبيرة من الأقراص المخدرة داخل عدد من الطرود قبل شحنها على طيران الخليج إلى دولة قطر.

وذكرت مصادر أمنية بالمطار أن السلطات بقرية البضائع في 3 طرود قادمة من الغربية لشحنها علي طائرة الخليج المتجهه إلي المنامة ومنها إلي قطر ،وبفتح الطرود عثر بداخلها علي عدد 16 ألف قرص ترامادول المخدر.

وأمر اللواء علاء الدين على مدير أمن المطار بتحرير محضر بالواقعة، وضبط صاحب الطرود وتحريز المضبوطات .

وعلي الفور قامت مباحث المطار بتحديد هوية صاحب الطرود ،وتبين أنه من مدينة المنصور ،وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية لضبط المتهم.

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