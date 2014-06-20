إصابة 11 شخصًا في حادث تصادم سيارتين بكفر الدوار

أصيب، مساء الجمعة، 11 شخصًا، بينهم مساعد بالقوات المسلحة، وعريف شرطة، بجروح وكسور متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي، وأخرى ميكروباص على الطريق الزراعي السريع بكفر الدوار بمحافظة البحيرة.

كان اللواء محمد طاحون، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين السيارة رقم «31115» ملاكي منوفية، والسيارة الميكروباص رقم «3192 ب س ص» على الطريق الزراعي السريع، اتجاه الإسكندرية، أمام مدخل قرية «البيضا» بكفر الدوار.

وأسفر الحادث عن إصابة 11 شخصًا بينهم المرسي عليوة المرسي، 37 عامًا، مساعد بالقوات المسلحة، الدفاع الجوي بأسيوط، وعريف شرطة، محمد جاب الله يوسف، 36 عامًا، من قوة أمن الإسكندرية.

وتم نقل المصابين لمستشفى كفرالدوار العام للعلاج.

وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة فتولت التحقيق.