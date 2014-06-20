الأمم المتحدة: 50 مليون «لاجئ ومشرد وطالب لجوء» في العالم

ذكر تقرير للأمم المتحدة، الجمعة، أن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء والمشردين داخلياً في مختلف أنحاء العالم، بلغ أكثر من 50 مليون شخص، في حصيلة هي الأولى من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال التقرير السنوي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، بحسب شبكة «سي. إن. إن»، إن العدد المقدر للاجئين بنهاية 2013، بنحو 51.2 مليون لاجئ، يزيد على إجمالي العدد المسجل للاجئين في العام 2012 السابق، بأكثر من 6 ملايين.

وبحسب التقرير، الذي يتواكب إطلاقه مع اليوم العالمي للاجئين، فإن «هذا العدد من اللاجئين يزيد على عدد سكان عدد من الدول الكبرى، مثل إسبانيا أو جنوب أفريقيا، أو كوريا الجنوبية، بل ويتجاوز ضعف عدد سكان أستراليا».

وذكر التقرير أن «هذه الزيادة الكبيرة في أعداد اللاجئين، تعود بشكل كبير إلى الحرب السورية، التي دفعت بأكثر من 2.5 مليون شخص إلى اللجوء خارج بلادهم، بالإضافة إلى نزوح نحو 6.5 مليون آخرين داخل سوريا».