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أهالي "أبوصوير" بالإسماعيلية يهددون بقطع الطريق بسبب انقطاع المياه

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أهالي "أبوصوير" بالإسماعيلية يهددون بقطع الطريق بسبب انقطاع المياه أهالي "أبوصوير" بالإسماعيلية يهددون بقطع الطريق بسبب انقطاع المياه

كتب : عبير العربي الجمعة 20-06-2014 17:42

هدد أهالي مدينة أبوصوير البلد في الإسماعيلية، بقطع الطريق احتجاجًا على قطع مياه الشرب، مؤكدين أن حرارة الجو المرتفعة لا تتحمل انقطاع المياه لمدة 7 ساعات متصلة.

وقال خميس فوزي، أحد الأهالي، إن ما يفعله المسؤولون تجاه المواطنين يعد افتراءً واضحًا، وينم عن عدم الشعور بالمسؤولية، فلا يمكن أن يعقل قطع المياه لفترة والتى قاربت على الـ10 ساعات، دون التنبيه على الأهالي بتوفير حاجتهم من المياه.

وتابع سعيد قرقر، أحد مواطني أبوصوير، أن المواطنين أقدموا على قطع الطريق، لولا تدخل كبار العائلات في المركز، الذين نجحوا في إقناعهم بمنح رئاسة المجلس مهلة أخيرة.

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