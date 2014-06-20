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سبورت: شابي يرحل عن برشلونة إلى العربي القطري

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سبورت: شابي يرحل عن برشلونة إلى العربي القطري سبورت: شابي يرحل عن برشلونة إلى العربي القطري

برشلونة (إفي): أكدت صحيفة (سبورت) الإسبانية على موقعها اليوم الجمعة أن نجم الوسط المخضرم شابي هرنانديز اتخذ قراره بالرحيل عن ناديه الحالي برشلونة، للانضمام إلى العربي القطري.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب سيعلن عن هذا القرار خلال الفترة المقبلة فور عودته من البرازيل، حيث يشارك مع منتخب إسبانيا في بطولة كأس العالم 2014 والتي ودعها الماتادور من دور المجموعات.

وإزدادت التكهنات حول رحيل شابي بعد الاجتماع الذي عقده مؤخرا وكيل اللاعب مع كل من جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة والمدير الرياضي للنادي اندوني زوبيزاريتا، لبحث مستقبل اللاعب.

وتقول (سبورت) إن هذا الاجتماع شهد الاتفاق على رحيل شابي عن برشلونة، مبينة أن النادي سيقوم قريبا بإصدار بيان حول هذا الأمر ثم سيتم بعدها إقامة حفل وداع للاعب يستعرض فيه الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذه الخطوة.

ويأتي رحيل شابي (34 عاما)، عن البرسا نظرا لمعرفته بأن المدرب الجديد للفريق لويس إنريكي لن يعتمد عليه كأساسي خلال الموسم الكروي المقبل.

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