أورلاندو الأمريكي يعلن اقترابه من ضم كاكا

أعلن أورلاندو سيتي الأمريكي عن اقترابه من ضم كاكا نجم وسط نادي ميلان واللاعب البرازيلي صاحب الـ32 عاما.

كاكا يمتلك بندا في عقده مع ميلان يتيح له الرحيل عن الروسونيري لو لم يتأهل الفريق الإيطالي لمسابقة أوروبية، وهو ما حدث.

ويرغب ميلان في الإبقاء على كاكا، لكن البرازيلي المخضرم يعرف أن أيامه في الملاعب باتت معدودة، ويبحث عن تجربة جديدة تدور حوله.

وقال نادي أورلاندو في بيان رسمي: "نعلن أننا في مفاوضات متقدمة مع كاكا".

وفي حال تمت الصفقة، كاكا سينضم لأورلاندو في يناير 2015 حين ينطلق الدوري الأمريكي هناك.