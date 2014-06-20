أنشيلوتي يواسي الثلاثي المدريدي بعد وداع المونديال

حرص كارلو أنشيلوتي المدير الفني على الاتصال بثلاثي ريال مدريد في منتخب إسبانيا لرفع معنوياتهم بعد الخروج المبكر من كأس العالم.

وخرجت إسبانيا بطل المونديال السابق بعد خسارتين أمام هولندا ثم تشيلي في مفاجأة ثقيلة، وهو ما أقره أنشيلوتي.

وذكر الموقع الرسمي لريال مدريد أن أنشيلوتي هاتف شابي ألونسو، إيكر كاسياس، وسيرخيو راموس لمواساتهم بعد خروج إسبانيا.

وقال أنشيلوتي: "عندما يعود الأمر للتحليل الفني، فبالتأكيد خروج إسبانيا من الدور الأول مفاجأة كبيرة".

وقاد أنشيلوتي فريقه ريال مدريد بالفوز بلقب دوري الأبطال للنسخة العاشرة في تاريخه.