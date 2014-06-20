أخبار عاجلة

كارثة انسانية .. إسلام السيد طفل 13 سنة يحكي كيف اغتصبه خاله لـ 3 سنوات بالشرقية (فيديو) -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يضرب مثال فى كيفية معالجة الأمور وحل المشكلات -
علاجات طبيعية للتخلص من التهاب المهبل البكتيري -
الملعقة السوداء بطعم الشوكولا تحطم دهون الكرش الافخاذ و الارداف و تسد لشهية و تفقدك 13 كيلو دون رجيم -
تغطية خاصة - عادل العدوي : التعاون الإستخباراتي من أهم العناصر في العلاقة المصرية الأمريكية -
لقاء حصري - رأى أحمد أحمد فى إدارة عيسى حياتو للإتحاد الإفريقي -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يكشف رؤيته المستقبلية لدعم كافة الاتحادات -
لقاء حصري - علاقة احمد احمد مع هاني أبو ريدة ودوره المؤثر فى فوزه بانتخابات الكاف -
اخسر 6 كيلو في 10 ايام على المضمون مع هذا المشروب الذي تتناوله قبل الذهاب للنوم -
الكوب العجيب اشربه صباحا على الريق يفقدك الكرش دون رجيم و يقوي مناعة جسمك و يخلصك من الامساك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أنشيلوتي يواسي الثلاثي المدريدي بعد وداع المونديال

Google+ Print
أنشيلوتي يواسي الثلاثي المدريدي بعد وداع المونديال أنشيلوتي يواسي الثلاثي المدريدي بعد وداع المونديال

حرص كارلو أنشيلوتي المدير الفني على الاتصال بثلاثي ريال مدريد في منتخب إسبانيا لرفع معنوياتهم بعد الخروج المبكر من كأس العالم.

وخرجت إسبانيا بطل المونديال السابق بعد خسارتين أمام هولندا ثم تشيلي في مفاجأة ثقيلة، وهو ما أقره أنشيلوتي.

وذكر الموقع الرسمي لريال مدريد أن أنشيلوتي هاتف شابي ألونسو، إيكر كاسياس، وسيرخيو راموس لمواساتهم بعد خروج إسبانيا.

وقال أنشيلوتي: "عندما يعود الأمر للتحليل الفني، فبالتأكيد خروج إسبانيا من الدور الأول مفاجأة كبيرة".

وقاد أنشيلوتي فريقه ريال مدريد بالفوز بلقب دوري الأبطال للنسخة العاشرة في تاريخه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع