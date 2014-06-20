وزير الصحة: حصلنا على علاج فيروس "سي" الجديد بـ1% من سعره العالمي

عدوي: الشركة المنتجة لونت الدواء المصري بـ"الأبيض" بدلا من "الأصفر" لمنع تهريبه

كتب : رحاب عبدالله الأحد 15-06-2014 20:38

اعتذر الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة والسكان، عن عدم حضور الوفد البرلماني الإنجليزي، المؤتمر الذي عقده الوزير، بقاعة الاجتماعات، بوزارة الصحة ظهر اليوم، مشيرا إلى تلقيه اتصالا من وزارة الخارجية، يفيد بحدوث "سوء تنسيق للمواعيد الخاصة بالوفد، اضطرهم لعدم القدرة على حضور مؤتمرات بوزارات التعليم والمالية والصحة"، مؤكدين أنهم لن يتمكنوا من الحضور قبل الساعة الرابعة، إذا سمحت مواعيد الوزير بذلك.

وأضاف، خلال المؤتمر، أن "هناك مشروعات كثيرة للتعاون مع الحكومة الإنجليزية، فيما يخص مجال الصحة والتدريب والخدمات الدوائية والإسعافية، كان من المفترض مناقشتها مع الوفد الإنجليزي، منها اتفاقيات ثنائية تم توقيعها مع إنجلترا، كاتفاقية طب الأسرة وتطوير الطوارئ ورعاية الحالات العاجلة".

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وأوضح عدوي، أن "مصر تدخل مرحلة جديدة بعد انتخاب الرئيس، ولا بد أن تفتح أيديها لكل العالم، وأن نكون حريصين على العلاقات الدبلوماسية"، مشيرا إلى أن "الوفد البرلماني شرف بلقاء رئيس الجمهورية يوم السبت الماضي، والصحة جاهزة بالمشروعات التي يتم بحثها بين الطرفين".

وفيما يخص عقار فيروس "سي" الجديد، قال عدوي: "ننتظر انتهاء كافة إجراءات التسجيل، وتأكد الشركة المنتجة من تطبيق مصر لشروط العقد، والذي يقضي بضمان عدم تهريب الدواء خارج البلاد، ومنحه لأعداد معينة من المرضى، خاصة وأن المرحلة الأولى من الدواء بها 225 ألف جرعة".

وأوضح أن "التعامل مع عقار فيروس سي الجديد له خصوصية شديدة، بعد حصول مصر عليه بـ1% من سعره العالمي، وبسعر يوازي الإنترفيرون المستخدم حاليا، ما أثار حلقات نقاش عالمية واسعة وصلت إلى داخل الكونجراس"، مشيرا إلى أن "السبب في ذلك يرجع لجهود كبيرة بذلتها الوزارة، وإلى كون مصر من أكبر البلاد التي ينتشر بها فيروس سي".

وأكد أنه "فور وصول العينات سيتم تحليلها أولاً، للتأكد من كفائتها وأمانتها"، لافتا إلى أن "الشركة المنتجة ستغير لون الدواء الذي ستصدره لمصر، إلى الأبيض، بدلا من الأصفر، لضمان عدم تهريبه لبلاد أخرى"، مشيرا إلى أنه بعد التأكد من سلامة وفاعلية الدواء سيكون متوافرا في الأسواق.

وأضاف "الوزارة لن تقف عند هذا الدواء، وستخوض مفاوضات مع أي شركات أخرى تنتج عقار لفيروس سي، فضلاً عن محاولة إنتاج عقار الفيروس داخل مصر"، موضحا أنه "لا يوجد عقار يستخدم مع جميع الحالات المصابة بالفيروس، فلكل حالة علاج وطريقة خاصة، حتى أن العقار الجديد سيؤخذ بطريقتين، الأولى مع الإنترفيرون ويستغرق ثلاثة أشهر، أما والمريض الذي لا يستطيع أخذ الإنترفيرون فيسحصل على العقار لمدة ستة أشهر".

ولفت إلى وجود تجارب على عقارات جديدة لفيروس "سي"، جرعته عبارة عن قرص لمدة 8 أسابيع، يحقق نسبة استجابة 100%، موضحا أنه "لا تزال المباحثات جارية بشأنه".

وحول جهاز القوات المسلحة لعلاج الفيروس، قال عدوي، إن "القوات المسلحة حصلت من قبل على موافقات لإجراء أبحاث عن هذا الجهاز وتجربته داخل مستشفيات القوات المسلحة"، مشيرا إلى أنه هناك لجنة مشكلة من قبل إدارة الخدمات الطبية بالجيش، لإجراء تجارب على الجهاز، ولم تصل لنتائج بعد".