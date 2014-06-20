«الصحة»: ننتظر عينات عقار فيروس «سى» للتأكد من كفاءته

من النسخة الورقية للوطن

كتب : رحاب عبدالله الأحد 15-06-2014 23:36

قال الدكتور عادل العدوى، وزير الصحة والسكان إن عقار فيروس «سى» الجديد، الذى استوردته الوزارة من الولايات المتحدة الأمريكية بـ1% من سعره، ينتظر انتهاء كافة إجراءات التسجيل، وتأكد الشركة المنتجة من تطبيق مصر لشروط العقد الذى يقضى بضمان عدم تهريب الدواء خارج البلاد ومنحه لأعداد معينة من المرضى، خاصة أن المرحلة الأولى من الدواء بها 225 ألف جرعة. وأوضح «العدوى» فى تصريحات صحفية، أمس، أن التعامل مع العقار الجديد له خصوصية شديدة، بعد حصول مصر عليه بـ1% من سعره العالمى، وبسعر يوازى «الإنترفيرون» المستخدم حالياً، مشيراً إلى أن السبب فى ذلك يرجع لجهود كبيرة بذلتها وزارة الصحة، وكون مصر من أكبر البلاد التى ينتشر بها فيروس سى.