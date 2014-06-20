أخبار عاجلة

كارثة انسانية .. إسلام السيد طفل 13 سنة يحكي كيف اغتصبه خاله لـ 3 سنوات بالشرقية (فيديو) -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يضرب مثال فى كيفية معالجة الأمور وحل المشكلات -
علاجات طبيعية للتخلص من التهاب المهبل البكتيري -
الملعقة السوداء بطعم الشوكولا تحطم دهون الكرش الافخاذ و الارداف و تسد لشهية و تفقدك 13 كيلو دون رجيم -
تغطية خاصة - عادل العدوي : التعاون الإستخباراتي من أهم العناصر في العلاقة المصرية الأمريكية -
لقاء حصري - رأى أحمد أحمد فى إدارة عيسى حياتو للإتحاد الإفريقي -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يكشف رؤيته المستقبلية لدعم كافة الاتحادات -
لقاء حصري - علاقة احمد احمد مع هاني أبو ريدة ودوره المؤثر فى فوزه بانتخابات الكاف -
اخسر 6 كيلو في 10 ايام على المضمون مع هذا المشروب الذي تتناوله قبل الذهاب للنوم -
الكوب العجيب اشربه صباحا على الريق يفقدك الكرش دون رجيم و يقوي مناعة جسمك و يخلصك من الامساك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. DMC

«آيمى».. أول «عجل أنابيب» فى مصر والشرق الأوسط

Google+ Print
«آيمى».. أول «عجل أنابيب» فى مصر والشرق الأوسط «آيمى».. أول «عجل أنابيب» فى مصر والشرق الأوسط
من النسخة الورقية للوطن

كتب : نادية الدكرورى الإثنين 16-06-2014 01:55

أعلن المركز القومى للبحوث، أمس، نجاح فريق بحثى برئاسة الدكتورة أميمة توفيق، أستاذ بيوتكنولوجيا للأجنّة بقسم التكاثر والتلقيح الصناعى بشعبة البحوث البيطرية، فى تطبيق تقنية نقل الأجنة المنتَجة معملياً المعروفة بـ«عجول الأنابيب» لأول مرة فى والشرق الأوسط وأفريقيا بولادة «آيمى» أول عجلة جاموسى (مصرى- إيطالى). شهدت مزرعة المركز القومى للبحوث فى النوبارية مايو الماضى، ولادة العجلة «آيمى»، مشيراً إلى امتلاك المركز تقنيات حديثة فى مجال التكاثر فى الحيوان تساعد فى تحسين الصفات الإنتاجية والوراثية لحيوانات المزرعة، والحفاظ على الأصول الوراثية للسلالات المصرية، ما يساهم فى زيادة الإنتاج. ساهمت أكاديمية البحث العلمى فى تمويل الفريق البحثى من خلال مشروع تعاون علمى بين مصر وبلغاريا بعنوان «تحسين إنتاجية الحيوان بتطبيق التقنيات الحديثة».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - عادل العدوي : التعاون الإستخباراتي من أهم العناصر في العلاقة المصرية الأمريكية

تغطية خاصة - عادل العدوي : التعاون الإستخباراتي من أهم العناصر في العلاقة المصرية الأمريكية

لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي يتحدث عن دور مصر في انتخابات الكاف

لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي يتحدث عن دور مصر في انتخابات الكاف

وزير الإسكان:فتح باب الحجز بالإسكان الاجتماعى للمصريين بالخارج الشهر المقبل

وزير الإسكان:فتح باب الحجز بالإسكان الاجتماعى للمصريين بالخارج الشهر المقبل

قصة عبد المنعم الذى شغل قلب الرئيس فى لقاء الجالية المصرية بواشنطن

قصة عبد المنعم الذى شغل قلب الرئيس فى لقاء الجالية المصرية بواشنطن