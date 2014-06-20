«آيمى».. أول «عجل أنابيب» فى مصر والشرق الأوسط

من النسخة الورقية للوطن

كتب : نادية الدكرورى الإثنين 16-06-2014 01:55

أعلن المركز القومى للبحوث، أمس، نجاح فريق بحثى برئاسة الدكتورة أميمة توفيق، أستاذ بيوتكنولوجيا للأجنّة بقسم التكاثر والتلقيح الصناعى بشعبة البحوث البيطرية، فى تطبيق تقنية نقل الأجنة المنتَجة معملياً المعروفة بـ«عجول الأنابيب» لأول مرة فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا بولادة «آيمى» أول عجلة جاموسى (مصرى- إيطالى). شهدت مزرعة المركز القومى للبحوث فى النوبارية مايو الماضى، ولادة العجلة «آيمى»، مشيراً إلى امتلاك المركز تقنيات حديثة فى مجال التكاثر فى الحيوان تساعد فى تحسين الصفات الإنتاجية والوراثية لحيوانات المزرعة، والحفاظ على الأصول الوراثية للسلالات المصرية، ما يساهم فى زيادة الإنتاج. ساهمت أكاديمية البحث العلمى فى تمويل الفريق البحثى من خلال مشروع تعاون علمى بين مصر وبلغاريا بعنوان «تحسين إنتاجية الحيوان بتطبيق التقنيات الحديثة».