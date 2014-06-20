إضراب طبيب بمستشفى أورام الإسماعيلية بعد اعتداء المدير عليه بالسب

كتب : عبير العربي الإثنين 16-06-2014 17:10

دخل الدكتور إيهاب شوقي مطر، اخصائي جراحة الأورام بمستشفى أورام الإسماعيلية، في إضراب شامل عن الطعام، والاعتصام بمقر المستشفى بعد اعتداء مدير المستشفى عليه.

وقال مطر، في تصريحانت لـ"الوطن"، إنه اعتزم الدخول في إضراب عن الطعام بعد قيام مدير عام المستشفى بالتعدي عليه بالسب والقذف ومحاولة الاعتداء عليه، لولا تدخل العاملين بالمستشفى.

وأوضح أن سبب الاعتداء عليه، كشفه لقيام مدير المستشفى بمخالفات مالية وإدارية، تسببت بشكل مباشر في انهيار المستشفى، مؤكدًا أن الأمر ترتب عليه وجود لجنة من رئاسة الوزراء بالمستشفى تقوم بفحص البلاغ.

وأوضح الطبيب أنه قام بإبلاغ شرطة النجدة لتحرير بلاغ وإثبات الواقعة.