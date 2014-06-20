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عدوي: نرصد إهمال المستشفيات والمريض سيحصل على العلاج بطريقة آدمية

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عدوي: نرصد إهمال المستشفيات والمريض سيحصل على العلاج بطريقة آدمية عدوي: نرصد إهمال المستشفيات والمريض سيحصل على العلاج بطريقة آدمية

كتب : سهيلة حامد الثلاثاء 17-06-2014 15:06

أكد الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة والسكان، أن الرئيس عبدالفتاح شدد على الانضباط في العمل، وضبط الأداء في المستشفيات الطبية، كما وجه بضرورة أن يحصل المريض المصري على الاستحقاق الدستور وأن يتلقى الخدمات العلاجية بمعايير الجودة العالمية.

وأضاف وزير الصحة، في كلمته بالمؤتمر الصحفي للوزراء الجدد: "نرصد إهمال المستشفيات جيدًا، حتى نشارك المريض المصري حتى يحصل على العلاج بطريقة آدمية".

وتابع: "لقد قمنا بجولة إلى مستشفى معهد ناصر والقصر العيني، ورصدنا بعض الإيجابيات والكثير من السلبيانت، وسيتم التصدي لها".

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