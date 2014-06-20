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«عم محمد» دخل المستشفى بألم فى المعدة وخرج بفشل كلوى وفيروس «سى»

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«عم محمد» دخل المستشفى بألم فى المعدة وخرج بفشل كلوى وفيروس «سى» «عم محمد» دخل المستشفى بألم فى المعدة وخرج بفشل كلوى وفيروس «سى»
من النسخة الورقية للوطن «من ساعتها نايم فى البيت.. لا أنا حى ولا ميت»

كتب : عمرو رجب الأربعاء 18-06-2014 10:20

عم محمد، دخل المستشفى لإجراء عملية استئصال المرارة، وخرج منها مصاباً بفيروس «سى» وفشل كلوى، وتبدأ حكايته، عندما شعر بآلام فى المعدة فتوجه لمستشفى سمسطا المركزى فى بنى سويف لإجراء الفحوصات، وأكد له أحد الأطباء ضرورة إجراء جراحة استئصال المرارة، ولسوء حالة المستشفيات الحكومية والرقابة، أخطأ الطبيب وأغلق القناة المرارية أثناء إجراء العملية على حد وصف «عم محمد»، ما تسبب بفشل كلوى وفيروس سى وارتفاع فى نسبة صفرة الدم، وعجز عن الحركة أو الطعام لتنتهى المأساة بتحرير المريض محضراً بقسم الشرطة ضد الطبيب يتهمه فيه بالإهمال والتسبب فى عجزه عن العمل.

يقول عم محمد: «شعرت بآلام فى المعدة وتوجهت لطبيب يدعى (حسن. ح) فى مستشفى سمسطا المركزى، الذى أقر بضرورة إجراء جراحة لاستئصال المرارة، وعملت العملية وشلت المرارة، وخرجت بعدها بيومين وبعد فترة شعرت بآلام لا تحتمل مرة أخرى فى المعدة، ودخلت مستشفى قصر العينى بعد معاناة، كانت بطنى امتلأت بالمياه، وبدأ الأطباء فى سحب المياه بواسطة حقن، وأبلغونى أن سحب المياه غاية ما يمكن فعله فى هذه المرحلة، لأن القناة المرارية بتاعتى متخيطة، وأنى أحتاج دعامة تعيش معايا طول العمر، وجانى فشل فى الكلى، وفيروس سى وصفرا ومن ساعتها وأنا نايم فى البيت لا أنا حى ولا أنا ميت».

كان اللواء إبراهيم هديب، مدير أمن بنى سويف، تلقى إخطاراً من العميد محمد عبداللطيف، مأمور مركز شرطة سمسطا، يفيد بتلقيه بلاغاً من «محمد. م» الذى يبلغ من العمر 52 سنة، سائق بهندسة رى سمسطا، يتهم «حسن. ح» طبيب مسالك بولية وجراحة، بربط القناة المرارية وغلقها أثناء إجراء عملية المرارة داخل مستشفى سمسطا، وحرر محضراً برقم 1419 لسنة 2014 إدارى مركز شرطة سمسطا.

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