«عدوى» يفاجئ 3 مستشفيات.. ويقيل مدير مستشفى ناصر بشبرا ويحيل آخرين للتحقيق

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وزير الصحة يعتذر لمواطنين عن تأخُّر الأطباء.. ويشدد: الفصل عقوبة التدخين بالمستشفى

كتب : رحاب عبدالله تصوير : محمد خزعل الخميس 19-06-2014 00:27

أمر الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان، باستدعاء مدير مستشفى «أم المصريين» بالجيزة والفريق الطبى المعاون له إلى مكتبه، للتحقيق فى أوجه القصور التى رصدها أمس، خلال زيارته المفاجئة للمستشفى، التى رصد من خلالها تأخر مدير المستشفى والإدارة عن الحضور حتى الثامنة والنصف وقت مغادرته، إضافة إلى رصده لأحد العاملين يدخن داخل قسم الاستقبال، فضلاً عن عدم حجز مريض يحتاج للرعاية المركزة على الرغم من توافر عدد من الأسرّة غير المشغولة بلغ عددها 6 أسرّة من أصل 15 بحجة النقص فى القوى البشرية.

وقال «عدوى»، فى تصريحات صحفية خلال الزيارة، إن العمل بالمستشفيات والعيادات الخارجية يبدأ من الساعة السابعة صباحاً وحتى العاشرة مساءً، إضافة إلى عمل أقسام الطوارئ على مدار 24 ساعة، مشيراً إلى أن عقوبة التدخين داخل المستشفى تصل إلى الفصل من الوظيفة.

كما فاجأ وزير الصحة المعهد التذكارى للرمد ومستشفى رمد الجيزة بزيارة، ولاحظ تكدس عدد المرضى بالعيادات الخارجية نظراً لتأخر الأطباء، فطلب من مدير المستشفى وضع نظام عمل على مدار اليوم من السابعة صباحاً وحتى العاشرة مساءً، وتقدم باعتذار للمواطنين الذين حضروا إلى المستشفيات فى ساعات مبكرة أمس، ولكن تأخر الفريق الطبى عن الحضور تسبب فى تكدسهم بالمستشفيات. وقرر «عدوى» إقالة مدير مستشفى ناصر العام بشبرا، وإحالة مديرى قسمى العناية المركزة والحضانات للتحقيق، وذلك على خلفية الزيارة المفاجئة التى أجراها رئيس قطاع الطب العلاجى للمستشفى فى وقت مبكر من صباح أمس.