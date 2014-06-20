القبض علي 15 من المشاركين في مظاهرات الاخوان بالفيوم

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظ الفيوم القبض علي 15 من المشاركين في مسيرات ومظاهرات جماعة الإخوان المسلمين التي شهدتها المحافظة اليوم الجمعة بعدد من المدن والقري.

وكانت اشتباكات قد وقعت بين قوات الشرطة وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين بمدينة الفيوم عقب خروج مسيرة للجماعة، وأصيبت سيدة في الاشتباكات وتم نقلها لإحدى المستشفيات الخاصة بمدينة الفيوم.

وكانت قوات الأمن بالفيوم طاردت المسيرات التى قام بها تنظيم الإخوان فى الفيوم عقب صلاة الجمعه من مساجد عبد الله وهبى والشبان المسلمين ومسجد أبو جراب، وخرجت المسيرات إلى الشوارع الجانبية مباشرة وجابت المدرعات والمركبات الشرطية الشوارع الرئيسية للبحث وطاردة المتظاهرين ووقت اشتباكات أصيبت فيها سيدة تدعي “هدى س 40 سنة” من منطقة العريات وتم نقلها لإحدى المستشفيات الخاصة.