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الداخلية : مقتل وإصابة 7 في اشتباكات بين الإخوان والأهالي.. والقبض علي 53 بــ6 محافظات

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الداخلية : مقتل وإصابة 7 في اشتباكات بين الإخوان والأهالي.. والقبض علي 53 بــ6 محافظات الداخلية : مقتل وإصابة 7 في اشتباكات بين الإخوان والأهالي.. والقبض علي 53 بــ6 محافظات

صورة أرشيفية

قال مصدر  مسئول ب”الداخلية” ، إن الشرطة نجحت اليوم في تفريق عدة تظاهرات لأنصار  الإخوان بمختلف المحاظات، حيث تم القبض علي33   بالإسكندرية والفيوم والمنيا ودمياط وبورسعيد.

   كانت اشتباكات عنيفة قد حدثت بالقاهرة والجيزة  بين الأهالى وبعض أعضاء المسيرات التى حاولت  أنصار الإخوان إطلاقها ببعض أحياء القاهرة والجيزة، خاصةً بمناطق المرج والمطرية بالقاهرة وبولاق الدكرور بالجيزة.

شهدت هذه الاشتباكات استخدام الأسلحة النارية والخرطوش، الأمر الذي أدي إلي مقتل 2 بالمرج وإصابة 3 بطلقات نارية، وإصابة 2 بالمطرية، بالإضافة إلي إصابة 3 ببولاق الدكرور.

وأوضح المصدر ، أن قوات الشرطة تدخلت وعملت علي الفصل بين الطرفين  والحد من تفاقم الوضع، من خلال  وضبط  15  بالقاهرة بحوزة 2 منهم أسلحة نارية وآخر بحوزته قنبلة محلية الصنع. كما تمكنت القوات بالجيزة من ضبط 5 منهم، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع.

 تعمل علي  الانتشار الموسع بالميادين والشوارع من خلال ا  والدوريات الأمنية ، والأكمنة الثابتة والمتحركة لمواجهة أى تداعيات تمثل خروجاً عن القانون.

ولاتزال الجهود متواصلة لملاحقة المتورطين فى ارتكاب تلك الأحداث.

 

 

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