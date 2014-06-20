"التيراهيرتز" مجال علمى جديد بالقومى للبحوث

كتب : نادية الدكروري الأربعاء 11-06-2014 14:15

يمثل علم و تكنولوجيا التيراهيرتز اتجاها واعدا فى المجال الذى يستخدم أشعه التيراهيرتز من أجل توصيف الماده و جمع المعلومات عن أطياف المواد البيولوجية و الدوائية و التصوير غير الهدام للأورام السرطانية و الأجهزة الألكترونية مثل الدوائر المتكاملة.وتستخدم أيضا لاختبارات المركبات الغذائية و ضبط الجودة و مراقبة المعالجات التى تجرى على المواد. و أشعة التيراهيرتز او كما يطلق عليها أحيانا أشعة T وهى موجات كهرومغناطيسية امنة و غير مؤينة, و يمتد ترددها من 0.1 THz الى 10 THz يقع الحد الأول لها فوق منطقة الموجات المكروئية ويقع الحد الأعلى بجوار ترددات تحت الحمراء .

وإدراكا بأهميه هذه التقنية الجديدة بادرت مجموعة بحثية من قسم الطيف شعبة البحوث الفيزيقية بالمركز القومى للبحوث برئاسة الدكتور محمد عبد القادر بتقديم مشروع لصندوق العلوم و التكنولوجيا لإنشاء معمل لقياس أطياف و تصوير المواد بأشعة التيراهيرتز.

حصل المشروع على موافقة الصندوق لإنشاء المعمل ضمن برنامج بناء القدرات، وتجهيز المعمل ثم تدريب المشرفين على مطياف التيراهيرتز ويستخدم الجهاز فى قياس :

اولا: قياس الطيف التذبذبى (نفاذيه اوأنعكاسيه فى مدى cm-1 1-130 ) للعينات سواء كانت صلبه أو سائله أو على هيئه مسحوق أو رقائق أو معاجين مع اعطاء المعلومات التاليه عن خواص العينه:

• معامل الأمتصاص (Absorption coefficient )

• معامل الأنكسار (Refractive Index)

• ثابت العزل الكهربى (Dielectric Constant)

ثانيا: التصوير بأشعة التيراهيرتز

نظرا لقدره أشعة التيراهيرتز العاليه على الاختراق فان هذه القدره تتيح لنا أمكانيه دراسه السطح بمنتهى الوضوح كما يمكننا أيضا تصوير الطبقات التى تلى سطح العينات كما يتيح لنا الجهاز معرفه سمك الطبقه الخارجيه للعينه.

ويستفيد من هذه التقنيه الجديدة الباحثون فى علوم الفيزياء, الكيمياء, والبيولوجى والجيلوجيا و الطب والزراعة و علوم المواد , العلميون فى الجامعات و المراكز و معاهد البحث العلمى و المعامل البحثيه فى مصانع الكيماويات و البتروكيماويات و الأدويه و العقاقير و المواد الغذائية, و مواد البناء والاثار و البلاستيك و الالياف و النسيج و الصباغة و الصيدلة و طب الأسنان و الخزف و الصينى و الزجاج والحراريات و الخامات الطبيعيه و التعدين و البيئه و البحث الجنائى.