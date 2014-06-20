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قميص "صدمة القلب" إسعاف طارئ للسكتات القلبية المفاجئة

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قميص "صدمة القلب" إسعاف طارئ للسكتات القلبية المفاجئة قميص "صدمة القلب" إسعاف طارئ للسكتات القلبية المفاجئة

كتب : نادية الدكروري الجمعة 13-06-2014 11:34

صمم طلاب بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية قميصاً خفيف الوزن ويسهل إخفاؤه تحت الملابس لانقاذ مرضى القلب من أية أزمات قلبية، وذلك من خلال تقديم بناء نظم الرجفان لاعطاء داخل القميص لاعطاء منقذة لحياتهم في حال معاناتهم المفاجئة من مشاكل خطيرة بالقلب.

أوضح الطلاب بأن "قميص الصدمة" يساعد المرضى المعرضين لخطر السكتة القلبية المفاجئة بعد جراحات القلب المفتوح في حال ارتداؤه على مدار الساعة، وأن القميص يحصل على إشارات من جلد المريض من خلال أجهزة استشعار دقيقة مثبته بالقميص.

العلاج البديل ل"قميص الصدمات" هو زرع جراحي لجهاز رجفان صغير داخل الصدر إلا أن هذه العملية تكلف 150 ألف دولار، في حين أن تكلفة قميص الصدمات لا تتعدى ألف دولار.

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