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شاهد بث مباشر..مباراة إيطاليا وكوستاريكا بكأس العالم

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شاهد بث مباشر..مباراة إيطاليا وكوستاريكا بكأس العالم شاهد بث مباشر..مباراة إيطاليا وكوستاريكا بكأس العالم

تنطلق بعد قليل مباراة منتخبى إيطاليا وكوستاريكا بالمجموعة الرابعة فى إطار مبارات كأس العالم بالبرازيل .

ويدخل الفريقان المباراة ووبحوزتهما ثلاث نقاط من فوز الأولى على انجلترا والثانية بفوزها على أوروجواى.

و من المتوقع أن تشهد تشكلية الإيطالي كل من: “في حراسة المرمى بوفون، و بارجلي، و كيلليني، و باليتا في خط الدفاع، و أمامهم فيراتي، و دي روسي، و بيرلو، و ماركيزيو، و كاندريفا في وسط الملعب، و بالوتيللي مهاجم وحيد”.

كما تشهد التشكيلة المتوقعة للمتخب الكوستاريكي كل من: “نافاس في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع دوارتي و جونزالز و أومانا و دياز و جامبوا، و أمامهم في منتصف الملعب، بولانيوز و روز و بورجيس و جيدا، و كامبيل مهاجم وحيد”
> و يطمع المنتخبان في الحصول على النقطة رقم 6 و ضمان الصعود لدور ال 16 في مونديال البرازيل 2014.

شاهد البث المباشر من هنا 

 

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