16 قتيلا جراء الفيضانات في بلغاريا

لقي 16 شخصا مصرعهم جراء الفيضانات في بلغاريا، فيما لا تزال حالة الطوارئ سارية في مدينة فارنا.

وعثر، الجمعة، على جثتين لرجل وامرأة في مدينة دوبريتش، بينما تشير أحدث بيانات مجلس بلدية فارنا إلى أن 12 شخصا لقوا مصرعهم في حي اسباريوهوفو على ساحل البحر الأسود جراء الفيضانات والطمي الذي جرف عشرات السيارات والاشجار وأعمدة الكهرباء.

ولقي شخصان آخران مصرعهما الأربعاء في غرب بلغاريا بالقرب من ساحل البحر الأسود عند بدء السيول.

ودمر منزلان تماما، بينما جرفت المياه 30 سيارة على الأقل، بحسب مصادر من وزارة الداخلية البلغارية.

وانقطعت الكهرباء عن مدينة دوبريتش التي يقطنها 90 ألف نسمة والواقعة على بعد 60 كلم من شمال فارنا منذ الخميس.

وتعقد الوضع أيضا في مناطق أخرى ببلغاريا، حيث وقعت أضرار مادية جسيمة لكن دون سقوط قتلى.