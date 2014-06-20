أخبار عاجلة

لقاء حصري - رأى أحمد أحمد فى إدارة عيسى حياتو للإتحاد الإفريقي -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يكشف رؤيته المستقبلية لدعم كافة الاتحادات -
لقاء حصري - علاقة احمد احمد مع هاني أبو ريدة ودوره المؤثر فى فوزه بانتخابات الكاف -
اخسر 6 كيلو في 10 ايام على المضمون مع هذا المشروب الذي تتناوله قبل الذهاب للنوم -
الكوب العجيب اشربه صباحا على الريق يفقدك الكرش دون رجيم و يقوي مناعة جسمك و يخلصك من الامساك -
صور وفيديو.. المدير الفني الجديد للزمالك يصل القاهرة -
تغطية خاصة - حامد عز الدين : الإدارة الأمريكية كانت تبحث الوجود الروسي وحاولت إحداث توازن -
تغطية خاصة - ترامب يشيد بلقائه بالرئيس السيسي عبر تويتر -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يوضح دور رئيس الفيفا فى انتخابات الكاف -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي يتحدث عن دور مصر في انتخابات الكاف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

العشائر الشيعية بشمال بغداد تسلّح أفرادها لصد «داعش»

Google+ Print

أعلنت العشائر الشيعية في المناطق الشمالية بالعاصمة العراقية، بغداد عن بدء تسلحها لصد أية هجمات محتملة، من قبل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش».

وتعتبر بلدة «الدجيل»، نقطة استراتيجية، في طريق داعش، إذ ما أرادت الوصول إلى بغداد، ويقوم الجيش العراقي بتقديم الدعم العسكري، واللوجستي، للعشائر الشيعية لمنع وصول داعش لبغداد، في حين تفيد مصادر محلية أن أكثر من ألفين من شباب عشيرة «مرسومي»- التي تمتلك أسلحة ثقيلة- حملوا السلاح عقب سيطرة، «داعش» على المناطق القريبة من «الدجيل».

كانت «داعش» أعلنت عن نيتها الهجوم على بغداد عقب سيطرتها على مدن، الموصل، وتكريت، وتلعفر، معلنة ضرورة الاستيلاء على منطقتي «سامراء»، و«الدجيل»، الواقعتين على الطريق السريع، بين بغداد، والموصل، من أجل التقدم نحو العاصمة.

وأفتت أعلى مرجعية شيعية في العراق، متمثلة في «آية الله على حسين السيستاني»، الجمعة الماضية بوجوب حمل السلاح، والتطوع، في الحرب ضد ما أسماه بـ«الإرهاب»، (في إشارة إلى داعش)، معتبرا إياها «حرباً مقدسة»، ومن يقتل فيها «شهيد».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية