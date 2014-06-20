قائد عسكري إسرائيلي: سنشدد القيود على الفلسطينيين في رمضان

أعلن مسؤول عسكري إسرائيلي، الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي، سيعمد إلى فرض القيود على الفلسطينيين في الضفة الغربية في شهر رمضان المقبل.

وقال منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، يؤاف مردخاي، «إن شهر رمضان 2014 لن يكون مثل رمضان 2013».

وأضاف بحسب ما نقل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة على «تويتر»، إنه «لا نية لدينا لمعاقبة السكان ولكن لن تكون هناك احتفالات بمستوى احتفالات الأعوام الماضية، قد نعتمد التمييز بين المناطق في بعضها نسمح أكثر وفي البعض الأخر مثل الخليل سنسمح بدرجة أقل».

وكان الجيش الإسرائيلي سمح في العامين الماضيين لمئات الآلاف الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية، بالوصول إلى القدس المحتلة والمسجد الأقصى للصلاة خلال شهر رمضان.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، عن مردخاي قوله: إنه «منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية لا يسمح لعشرين ألف عامل فلسطيني وأكثر من 3 آلاف تاجر من منطقة الخليل بدخول إسرائيل، كما فرضت قيودا على توجه الفلسطينيين إلى الأردن عن طريق معبر «اللنبي»أو «الكرامة»، الذي يربط بين الضفة الغربية والأردن، وهو المنفذ الوحيد لسكان الضفة الغربية إلى العالم الخارجي. واعتبر مردخاي أن «الأنشطة التي تقوم بها قوات الجيش الإسرائيلي ضد المؤسسات التابعة لحركة حماس في الضفة الغربية مؤلمة بالنسبة لها.وأضاف «استهدفت هذه الأنشطة حتى الآن 31 مؤسسة وتمت مصادرة عشرات الآلاف من الشواكل»، الإسرائيلية.

وينفذ الجيش الإسرائيلي حملة بحثا عن 3 مستوطنين إسرائيليين اختفوا، مساء الخميس قبل الماضي، من مستوطنة "جوش عتصيون"، شمال محافظة الخليل، حيث لم تعلن أي جهة فلسطينية، مسؤوليتها عن اختطاف هؤلاء المستوطنين، حتى الأن، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حمّل حركة حماس المسؤولية عن اختطافهم، وهو ما رفضته الحركة. ومنذ اختفائهم، يشنّ الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية، اعتقل خلالها أكثر من 300 غالبيتهم قيادات ونشطاء في حركة حماس، على رأسهم رئيس المجلس التشريعي «البرلمان» عزيز الدويك، فضلاً عن حملة مداهمات لمنازل مواطنين، ومؤسسات تابعة لحركة حماس.