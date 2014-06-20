أخبار عاجلة

لقاء حصري - رأى أحمد أحمد فى إدارة عيسى حياتو للإتحاد الإفريقي -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يكشف رؤيته المستقبلية لدعم كافة الاتحادات -
لقاء حصري - علاقة احمد احمد مع هاني أبو ريدة ودوره المؤثر فى فوزه بانتخابات الكاف -
اخسر 6 كيلو في 10 ايام على المضمون مع هذا المشروب الذي تتناوله قبل الذهاب للنوم -
الكوب العجيب اشربه صباحا على الريق يفقدك الكرش دون رجيم و يقوي مناعة جسمك و يخلصك من الامساك -
صور وفيديو.. المدير الفني الجديد للزمالك يصل القاهرة -
تغطية خاصة - حامد عز الدين : الإدارة الأمريكية كانت تبحث الوجود الروسي وحاولت إحداث توازن -
تغطية خاصة - ترامب يشيد بلقائه بالرئيس السيسي عبر تويتر -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يوضح دور رئيس الفيفا فى انتخابات الكاف -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي يتحدث عن دور مصر في انتخابات الكاف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

قائد عسكري إسرائيلي: سنشدد القيود على الفلسطينيين في رمضان

Google+ Print

أعلن مسؤول عسكري إسرائيلي، الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي، سيعمد إلى فرض القيود على الفلسطينيين في الضفة الغربية في شهر رمضان المقبل.

وقال منسق أنشطة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، يؤاف مردخاي، «إن شهر رمضان 2014 لن يكون مثل رمضان 2013».

وأضاف بحسب ما نقل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة على «تويتر»، إنه «لا نية لدينا لمعاقبة السكان ولكن لن تكون هناك احتفالات بمستوى احتفالات الأعوام الماضية، قد نعتمد التمييز بين المناطق في بعضها نسمح أكثر وفي البعض الأخر مثل الخليل سنسمح بدرجة أقل».

وكان الجيش الإسرائيلي سمح في العامين الماضيين لمئات الآلاف الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية، بالوصول إلى القدس المحتلة والمسجد الأقصى للصلاة خلال شهر رمضان.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، عن مردخاي قوله: إنه «منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية لا يسمح لعشرين ألف عامل فلسطيني وأكثر من 3 آلاف تاجر من منطقة الخليل بدخول إسرائيل، كما فرضت قيودا على توجه الفلسطينيين إلى الأردن عن طريق معبر «اللنبي»أو «الكرامة»، الذي يربط بين الضفة الغربية والأردن، وهو المنفذ الوحيد لسكان الضفة الغربية إلى العالم الخارجي. واعتبر مردخاي أن «الأنشطة التي تقوم بها قوات الجيش الإسرائيلي ضد المؤسسات التابعة لحركة حماس في الضفة الغربية مؤلمة بالنسبة لها.وأضاف «استهدفت هذه الأنشطة حتى الآن 31 مؤسسة وتمت مصادرة عشرات الآلاف من الشواكل»، الإسرائيلية.

وينفذ الجيش الإسرائيلي حملة بحثا عن 3 مستوطنين إسرائيليين اختفوا، مساء الخميس قبل الماضي، من مستوطنة "جوش عتصيون"، شمال محافظة الخليل، حيث لم تعلن أي جهة فلسطينية، مسؤوليتها عن اختطاف هؤلاء المستوطنين، حتى الأن، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حمّل حركة حماس المسؤولية عن اختطافهم، وهو ما رفضته الحركة. ومنذ اختفائهم، يشنّ الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية، اعتقل خلالها أكثر من 300 غالبيتهم قيادات ونشطاء في حركة حماس، على رأسهم رئيس المجلس التشريعي «البرلمان» عزيز الدويك، فضلاً عن حملة مداهمات لمنازل مواطنين، ومؤسسات تابعة لحركة حماس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي