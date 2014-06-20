«بوتين» و«أوباما» يبحثان قريبًا الأوضاع في أوكرانيا والعراق وسوريا

أعلن المستشار الدبلوماسي للكرملين، يوري أوشاكوف، الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، باراك أوباما، سيبحثان قريبًا الوضع في أوكرانيا والعراق وسوريا.

ولم يدل «أوشاكوف» بتفاصيل إضافية حول هذه المشاورات الهاتفية المقبلة.

وأوضح أن «بوتين» سيتشاور مساء الجمعة، مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، مؤكدًا أن الوضع في العراق «يثير قلقًا كبيرًا».

وتدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا على خلفية الأزمة في أوكرانيا. وتتهم واشنطن موسكو بدعم التمرد الانفصالي في شرق هذا البلد.

ويستمر الخلاف بين البلدين أيضًا في شان النزاع السوري.

وبالنسبة إلى العراق، اعتبرت موسكو الأسبوع الفائت أن تقدم المتمردين الإسلاميين السنة يهدد وحدة أراضي هذا البلد، ويظهر الفشل «الكامل» للتدخل الأمريكي والبريطاني فيه.