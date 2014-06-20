«لافروف» يعرب عن أمله بإسهام وزير الخارجية الأوكراني الجديد في حل الأزمة

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، عن أمله في أن يساهم وزير الخارجية الأوكراني بافل كليمكين، المعين حديثاً في إقامة تعاون بناء بين وزارتي الخارجية في البلدين.

ونقلت قناة «روسيا اليوم» عن الخارجية الروسية قولها، في بيان لها، الجمعة، «إن موسكو أكدت على أهمية تخفيف حدة التوتر في النزاع بأسرع ما يمكن وتوفير الأمن لجميع المواطنين الأوكرانيين وإطلاق حوار وطني شامل».

يذكر أن البرلمان الأوكراني وافق، الخميس، بأغلبية الأصوات على إقالة أندريه ديشيتسا، الذي شغل منصب وزير الخارجية، وتعيين «كليمكين» وزير خارجية جديدا للبلاد.