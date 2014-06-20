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العاهل السعودي يغادر الدار البيضاء فى طريقه للقاهرة

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العاهل السعودي يغادر الدار البيضاء فى طريقه للقاهرة العاهل السعودي يغادر الدار البيضاء فى طريقه للقاهرة

الملك عبدالله بن عبدالعزيز

غادر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، مدينة الدار البيضاء اليوم متوجها إلى القاهرة في طريق عودته إلى الـمملكة بعد إجازة خاصة قضاها في المملكة المغربية الشقيقة.

وذكرت وكالة الأنباء أن الوفد الرسمى المرافق للعاهل السعودى فى زيارته لمصر يضم الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية والأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز أمين عام مجلس الأمن الوطني والأمير تركي بن عبدالله بن محمد مستشار خادم الحرمين ووزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية  أحمد بن عبدالعزيز قطان.

أ ش أ

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