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13 ألف معجبة بمجرم أمريكى وسيم على «فيس بوك» .. وسيدات :يجب أن يكون بطل إعلانات

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13 ألف معجبة بمجرم أمريكى وسيم على «فيس بوك» .. وسيدات :يجب أن يكون بطل إعلانات 13 ألف معجبة بمجرم أمريكى وسيم على «فيس بوك» .. وسيدات :يجب أن يكون بطل إعلانات

المجرم الأمريكى

تهافتت معجبات على صفحة “فيس بوك” الخاصة بمفوضية الشرطة في كاليفورنيا حيث أثارت صورة موقوف وسيم ضجة على الإنترنت.

واوقفت شرطة ستوكتون في شرق سان فرانسيسكو جيريمي ميكس وهو رجل أسمر وسيم في الثلاثين من العمر صاحب عينين فاتحتي اللون الأربعاء مع ثلاثة شركاء له بتهمة ارتكاب عمليات سطو مسلحة.

وغداة توقيفه جمعت الصورة التي التقطت له في مركز الشرطة اكثر من 13 ألف “لايك” مع أكثر من 350 عملية مشاركة على فيس بوك.

وكتبت ادجوثا لامبيرتينا تقول “يا إلهي إنه وسيم!” فيما سألت اشير موراليس “هل يمكنكم أن تكبلوني إلى جانبه؟”. وقالت كيلي روميرو باسف “يجب أن يكون على لوح إعلاني وليس على صورة سجين”.

 

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