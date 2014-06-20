الزمالك يبدأ مشوار الحفاظ على لقب كأس مصر بـ18 لاعبا

يبدأ الزمالك مشوار الحفاظ على لقب كأس مصر يوم السبت بمواجهة غزل المحلة في دور الـ16 من البطولة بقائمة مكونة من 18 لاعبا.

ويغيب القائد عبد الواحد السيد عن القائمة، في ظل رغبة أحمد حسام ميدو المدير الفني للفارس الأبيض في الاعتماد على جنش وأبو جبل طوال البطولة.

وجائت قائمة الزمالك كالتالي

حراسة المرمى: جنش – أبو جبل

الدفاع: فتح الله – صلاح سليمان – طلبة – أحمد سمير – حازم إمام – عبد الشافي.

الوسط: نور السيد – أحمد توفيق – إسلام عوض – مصطفى فتحي – مؤمن زكريا – محمد ابراهيم.

الهجوم: دومينيك - أحمد علي – أوباما - محمد عبد المجيد