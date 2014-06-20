الزمالك يواجه المحلة بـ80% من تشكيل الشرطة

أكد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك أن مواجهة غزل المحلة بدور الـ16 لكأس مصر ستشهد الدفع بعناصر جديدة انتظمت في تدريبات الفريق الفترة الماضية.

ويلعب الزمالك مع المحلة يوم السبت في رحلة الدفاع عن لقبه، ودخل بقائمة شهدت خروج عبد الواحد السيد وعمر جابر.

وقال ميدو للصحفيين: "بطولة الكأس مهمة، والزمالك يسعى للحفاظ على لقبه، وستشهد هذه المواجهة إتزان في التشكيل المختار".

وأضاف "سيضم التشكيل 80 % من العناصر التي خاضت مواجهة اتحاد الشرطة الأخيرة".

وعلم FilGoal.com أن تشكيل ميدو سيضم محمود عبد الرحيم "جنش" لخلافة عبد الواحد، فيما يلعب المهاجم الصاعد محمد عبد المجيد، والذي يراه مدرب الزمالك مستقبل الهجوم في مصر.

وأردف ميدو "مباريات الكأس دائما ما تشهد مفاجآت، لهذا نحترم فريق المحلة الذي يدربه عبد اللطيف الدوماني بجانب لاعبين مميزين مثل حسام عرفات وحسن مصطفى".

وتحدث ميدو عن أحمد سمير الظهير الأيمن قائلا: "سمير خرج عن تركيزه في الفترة الماضية وابتعد عن التشكيل، ومع تركيزه وإصراره في التدريبات عاد مرة أخرى".