وصول عدد بؤر انفلونزا الطيور منذ يناير لـ82 منطقة..وتحصين 2 مليون طائر ضد المرض

كشف تقرير رسمى صادر عن الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، عن ارتفاع عدد بؤر الإصابة بمرض أنفلونزا الطيور منذ الأول من يناير لـ82 بؤرة فى التربية الريفية حتى الآن، موضحا أن بؤر الإصابة تقع فى مختلف المحافظات وتمت السيطرة عليها.

قالت الدكتورة سهير عبد القادر رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، إن حملة التحصينات التى قام بها أطباء الطب الوقائى بالهيئة والمحافظات، أسفرت عن تحصين 391.820 طائر خلال شهر يناير و717.675 طائر خلال شهر فبراير و978.111 طائر خلال شهر مارس و114.501.3 طائر خلال شهر أبريل.

وأوضح رئيس الطب الوقائى، أن الهيئة أصدرت شهادات الأمان الحيوى للمزارع التى يتم التأكد من مطابقتها لشروط الأمان الحيوى وبلغ عدد الشهادات الصادرة خلال الفترة من أول يناير 2014 حتى الآن 221شهادة.

وأكدت سهير، أن “الهيئة” مستمرة فى اتخاذ جميع الإجراءات عند تلقيها أية بلاغات حول ظهور أى إصابات بأنفلونزا الطيور وغيرها من الأمراض التى قد تشهد نشاطا قد يؤثر على الثروة الداجنة، وذلك من خلال مديريات الطب البيطرى فى المحافظات، بالإضافة إلى وجود تنسيق بين المعامل المركزية بوزارة الزراعة والمديريات، لتشكيل لجان تقصى بالمزارع أو المناطق التى قد ينتشر بها المرض خاصة المناطق الكثيفة بمزارع الدواجن.