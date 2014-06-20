أخبار عاجلة

لقاء حصري - رأى أحمد أحمد فى إدارة عيسى حياتو للإتحاد الإفريقي -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يكشف رؤيته المستقبلية لدعم كافة الاتحادات -
لقاء حصري - علاقة احمد احمد مع هاني أبو ريدة ودوره المؤثر فى فوزه بانتخابات الكاف -
اخسر 6 كيلو في 10 ايام على المضمون مع هذا المشروب الذي تتناوله قبل الذهاب للنوم -
الكوب العجيب اشربه صباحا على الريق يفقدك الكرش دون رجيم و يقوي مناعة جسمك و يخلصك من الامساك -
صور وفيديو.. المدير الفني الجديد للزمالك يصل القاهرة -
تغطية خاصة - حامد عز الدين : الإدارة الأمريكية كانت تبحث الوجود الروسي وحاولت إحداث توازن -
تغطية خاصة - ترامب يشيد بلقائه بالرئيس السيسي عبر تويتر -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يوضح دور رئيس الفيفا فى انتخابات الكاف -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي يتحدث عن دور مصر في انتخابات الكاف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

وصول عدد بؤر انفلونزا الطيور منذ يناير لـ82 منطقة..وتحصين 2 مليون طائر ضد المرض

Google+ Print
وصول عدد بؤر انفلونزا الطيور منذ يناير لـ82 منطقة..وتحصين 2 مليون طائر ضد المرض وصول عدد بؤر انفلونزا الطيور منذ يناير لـ82 منطقة..وتحصين 2 مليون طائر ضد المرض

كشف تقرير رسمى صادر عن الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، عن ارتفاع عدد بؤر الإصابة بمرض أنفلونزا الطيور منذ الأول من يناير لـ82 بؤرة فى التربية الريفية حتى الآن، موضحا أن بؤر الإصابة تقع فى مختلف المحافظات وتمت السيطرة عليها.

قالت الدكتورة سهير عبد القادر رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، إن حملة التحصينات التى قام بها أطباء الطب الوقائى بالهيئة والمحافظات، أسفرت عن تحصين 391.820 طائر خلال شهر يناير و717.675 طائر خلال شهر فبراير و978.111 طائر خلال شهر مارس و114.501.3 طائر خلال شهر أبريل.

وأوضح رئيس الطب الوقائى، أن الهيئة أصدرت شهادات الأمان الحيوى للمزارع التى يتم التأكد من مطابقتها لشروط الأمان الحيوى وبلغ عدد الشهادات الصادرة خلال الفترة من أول يناير 2014 حتى الآن 221شهادة.

وأكدت سهير، أن “الهيئة” مستمرة فى اتخاذ جميع الإجراءات عند تلقيها أية بلاغات حول ظهور أى إصابات بأنفلونزا الطيور وغيرها من الأمراض التى قد تشهد نشاطا قد يؤثر على الثروة الداجنة، وذلك من خلال مديريات الطب البيطرى فى المحافظات، بالإضافة إلى وجود تنسيق بين المعامل المركزية بوزارة الزراعة والمديريات، لتشكيل لجان تقصى بالمزارع أو المناطق التى قد ينتشر بها المرض خاصة المناطق الكثيفة بمزارع الدواجن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا