الحكومة تقترض من البنوك 15.7 مليار في أسبوع ..وخبراء: عجز الموازنة بلغ 200 مليار

اقترضت الحكومة من البنوك خلال الأسبوع الماضى، نحو 15.75مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة، من خلال أطروحات الأذون وسندات الخزانة التي يقدمها البنك المركزى بشكل دوري أيام الأحد، الإثنين، الخميس.

وكان الطرح الأول الأحد الماضى بقيمة 6 مليارات جنيه، في حين كان الطرح الثانى يوم الإثنين الماضى بقيمة 2.75 مليار جنيه، وآخر طرح كان أمس الخميس بقيمة 7 مليارات جنيه.

وتصل قيمة عجز الموازنة العامة للدولة أكثر من 200 مليار جنيه، وفقًا لآراء الخبراء الاقتصاديين.

ويتم تقليص العجز من خلال طرح البنك المركزي لأذون وسندات الخزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، والمساعدات والمنح المقدمة من الدول العربية والقروض الدولية.