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الأوقاف: لم يتم إلغاء صلاة الجمعة في أي مسجد

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الأوقاف: لم يتم إلغاء صلاة الجمعة في أي مسجد الأوقاف: لم يتم إلغاء صلاة الجمعة في أي مسجد

 

وكيل وزارة الأوقاف – صبري عبادة

نفت وزارة الأوقاف، أن يكون قد حدثت واقعة إلغاء صلاة الجمعة في أي من مساجد الجمهورية.
> ذكر دكتور صبري عبادة، وكيل وزارة الأوقاف، في تصريح خاص لوكالة “ONA” أن الوزارة تابعت اليوم من  انتظام صلاة الجمعة في جميع المساجد ولم يتم إلغاء الصلاة في أي مسجد.
> طالب “عبادة” من يدعون أن هناك مساجد شهدت عدم وجود شيخ أزهري، فليتقدموا ببلاغ لوزير الأوقاف.

كان عدد من السلفيين قد تداولوا علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر، صورة لمسجد مغلق، ومعلق عليه عبارة “نعتذر عن عدم إقامة صلاة الجمعة لعدم وجود خطيب أزهري”.

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