بالصور .. أهالي 50 حي بالقاهرة يتحدون الإعلام بمصلقات “هل صليت على النبي” بمشاركة قبطية

«هل صليت على النبي» ملصقات على المحال التجارية والمقاهي وفروشات الباعة الجائلين ، بالإضافة للتكاتك وسيارات الأجرة ، أثارت جدلًا في الوسط الإعلامي على الشاشات التليفزيونية والجرائد والمواقع الإخبارية و أتهم الخبراء السياسيون والأمنيون جماعة الإخوان بالترويج لها لإشعال الفتنة الطائفية بين المصريين .

الداخيلة : الملصق فتنة طائفية

وقال اللواء عبدالفتاح عثمان مساعد وزير الداخليه لشئون الإعلام في تصريحات صحفية ” إن القانون يجرم أستخدام أو تعليق أي ملصقات أو علامات أو شعارات في السيارات , وتم توجيه الحملات الأمنية لإزالة الإشغالات في بداية هذه الظاهرة بإزالتها للقضاء عليها فى الوقت القريب لما تشير إلى مقدمات تحمل توجه طائفي ” .

وتوجهت وكالة ONA لتتفقد 50 حي من أحياء العاصمة لترصد حالة المواطنين ورأيهم في قرارات الحكومة و تصريحات وزارة الداخلية .

مواطنون : عندًا في الداخلية هنعلق الورقة

«بالعند في الداخلية والإعلام .. هل صليت على النبي اليوم» بتلك العبارة طبعها مواطنون على أوراق لتعليقها على محالهم والشوارع ومنازلهم والمترو و بعد قرارات المسئولين بمنعها .. وأن القرار موضع استفهام الكثير من لاصقى هذا العبارة لما لم يجدوا جواب مقنع عن سبب مواجها هذا الحملة وما الهدف من القضاء عليها لاسيما أنها لا تحمل إلا ما رأوه من ثواب و صدقة جارية .

المسلمين : ليه الحكومة عايزة تحرمنا من الثواب

و كان لعم حسن “سائق سيارة أجرة” أسأله و أستفهامت لم يجبه عليها أحد حيث قال : ” أنا مش فاهم أيه المشكلة أن ألصق عبارة “هل صليت على النبى صلى الله عليه وسلم اليوم” ؟ هما هيحرموا علينا الثواب ولا أيه ؟ فقد وضح عم حسن أنه هو من قام بلصق الورقه الحامله للعبارة على سيارته الأجره بنفسه , فما كان يبتغى من ذلك إلى ثواب من الله عز وجل و عمل الخير .

أتفق معه زميله “الأسطى محمد” بائع قطع غيار سيارات مع عم حسن فى نفس وجه النظر حيث أنه وضح : أن الغرض من لصقه للورقة على باب الورشة هو الثواب , فأن الثواب يعود عليه عندما يصلى المار على النبى صلى الله عليه وسلم أذا قرأ العبارة , إن واجه محله تحمل دائمًا مثل هذا الملصقات ولم يسمع عن غرامه أو عقوبه على ذلك , أن لصقه لهذا الملصق كان بدافع أيمانه و حرصه على الثواب و الأجر .

مسيحو مصر : “هل صليت على النبي اليوم؟” لا تمثل فتنة

وكان لأصحاب المسيحين المصريين معارض لقرار الحكومة بتجريم تعليق ملصق «هل صليت على النبي اليوم» وشاركوا أخوتهم المسلمين في أرائهم .

و أضاف “مينا” بائع متجول “انه على الرغم من حمل الملصق عبارة من غير دينه لإ أنه قد حرص على الحصول عليه من أحد جيرانه و لصقه أمام بضاعته , فأنه لم يسمع عن الفرق بين المسيحى و المسلم فى مصر إلا من خلال وسائل الأعلام , و أنه لم يرى بالملصق أي مشكلة ولا فتنه طائفية , فأنه يتعامل مع كل الجيران له بغض النظر عن دينهم , و وجه سؤاله إلى مساعد وزير الخارجيه قائلا : أنا حر ألزق اللى يعجبني .

المراسل : عمر عبدالناصر