"المرافعة" و"الوصايا السبع" و"صديق العمر" على "صدى البلد" في رمضان

كتب : انتصار حسني الأربعاء 18-06-2014 14:35

اعتمدت قناة "صدى البلد" خريطة مسلسلاتهم التى تعاقدت عليها للعرض في رمضان المقبل على شاشتها، ووصل عدد المسلسلات التي ستذاع على القناة إلى تسع مسلسلات متنوعة ما بين الدراما الاجتماعية والكوميدية و"الست كوم" والكارتون. حيث تعرض مسلسل "سجن النسا" بطولة نيللى كريم، درة، باسم سمرة، وروبى، تأليف فتحية العسال وسيناريو وحوار مريم نعوم وإخراج كاملة أبو ذكرى، كما تعرض مسلسل "حلاوة الروح" بطولة خالد صالح، كندة علوش، مكسيم خليل، وغسان مسعود، وتأليف وسيناريو وحوار رافى وهبى، وإخراج شوقى الماجرى. ومسلسل "صديق العمر" بطولة جمال سليمان، درة، وباسم سمرة، تأليف الراحل ممدوح الليثى وإخراج عثمان أبو لبن، إضافة إلى مسلسل "الوصايا السبع" الذي يشارك في بطولته رانيا يوسف، هيثم أحمد زكى، آيتن عامر وسوسن بدر، تأليف محمد أمين راضى، وإخراج خالد مرعى، ومسلسل "اتهام" بطولة المطربة اللبنانية ميريام فارس، عزت أبو عوف، أحمد خليل، وحسن الرداد، تأليف كلوديا مارشيليان راضى وإخراج فليب أسمر. ومسلسل "المرافعة" بطولة محسن محيي الدين، فاروق الفيشاوى، سميحة أيوب، شيرين رضا، باسم ياخور، طلعت زكريا، وسعيد صالح، تأليف تامر عبدالمنعم وإخراج عمر الشيخ، ومسلسل "عد تنازلي" بطولة طارق لطفى، كنده علوش، عمرو يوسف، تأليف تامر إبراهيم، وإخراج حسين المنياوى.ومسلسل ست كوم "أنا وماما وبابا" بطولة أشرف عبد الباقى، نشوى مصطفى ورضا حامد، من تأليف فداء الشندويلى وإخراج مايكل بيوح، ومسلسل الكارتون "سوبر أباظة".