تقرير عن مذيعى ماسبيرو الذين هاجموا مصر فى قنوات أجنبية

من النسخة الورقية للوطن

كتب : انتصار حسنى الخميس 19-06-2014 00:47

فى سرية تامة طلب عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، من الجهات الإدارية والرقابية بماسبيرو، إعداد تقرير عن أسماء المذيعين الحاصلين على إجازات تحت مسمى «رعاية أسرة»، ويعملون فى قنوات عربية أو أجنبية خارج مصر، ويهاجمون الجيش المصرى من خلال برامجهم، ويصفون ثورة 30 يونيو بأنها انقلاب عسكرى، ويستضيفون من يقومون بالتحريض على رجال الشرطة والقوات المسلحة، مما يعزز الفتن بين أفراد الشعب المصرى.

وعلمت «الوطن» أن التقرير الذى يتم إعداده الآن يضم عدة أسماء، منها معتز مطر، المذيع السابق بإذاعة الشباب والرياضة، الذى جدّد إجازته السنوية الأسبوع الماضى عن طريق أحد أصدقائه، ووقّع عليها بالموافقة عمر عبدالخالق، رئيس إذاعة الشباب والرياضة، رغم أنه يعمل حالياً فى قناة «الشرق» التركية، ويهاجم السلطات المصرية ويحرّض على الجيش والشرطة. ويضم التقرير أيضاً اسم أيمن عزام، المذيع السابق بالقناة السادسة، إحدى القنوات الإقليمية بماسبيرو، والذى يعمل حالياً فى قناة «الجزيرة مباشر مصر» القطرية، والذى جدّد إجازته أيضاً خلال الأيام الماضية بحجة «رعاية الأسرة»، وهو من أكثر مذيعى الجزيرة هجوماً على السلطات المصرية والجيش والشرطة.