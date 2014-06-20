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أزمة في "التحرير" بسبب رانيا بدوي و"القناة" تكتفي بتوجيه لوم للمذيعة

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أزمة في "التحرير" بسبب رانيا بدوي و"القناة" تكتفي بتوجيه لوم للمذيعة أزمة في "التحرير" بسبب رانيا بدوي و"القناة" تكتفي بتوجيه لوم للمذيعة

كتب : انتصار حسني الخميس 19-06-2014 12:30

أزمة كبيرة تدور داخل قناة التحرير حاليا، بسبب ما حدث من الإعلامية رانيا بدوي مساء أمس الأربعاء في برنامجها "في الميدان" عندما أغلقت الهاتف في وجه السفير الأثيوبي بالقاهرة أثناء الحديث عن مشكلة "سد النهضة"، ووجهت إدارة القناة لوما شديدا لـ"رانيا" بسبب عدم تعاملها مع الموقف بدبلوماسية أثناء الحديث مع السفير الأثيوبي، مما نتج عنه مشادة بينهما علي الهواء، وقيامها بإغلاق الهاتف في وجهه دون أي اعتبارات مهنية أو دبلوماسية نظرا للمناقشات الدائرة بين الجانبين المصري والأثيوبي حاليا، وهو ما حاول السفير لفت نظر المذيعة إليه، إلا أنها استمرت في الحديث معه بمنتهي الحدة.

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