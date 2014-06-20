المخرج أحمد صقر: دفعنا 24 مليون جنيه في مسلسلات رمضان

كتب : انتصار حسني الخميس 19-06-2014 12:55

قال المخرج أحمد صقر، نائب رئيس قطاع الإنتاج، إنه وبعد مرور 25 عاماً على إنشاء قطاع الإنتاج الذي يُعد أكبر صرح إنتاجي في الشرق الأوسط نُهنئ العاملين بالقطاع واتحاد الإذاعة والتليفزيون باليوبيل الفضي للقطاع الذي قدم على مدار تاريخه 346 مسلسلاً منها 235 مسلسلاً بنظام الإنتاج المشارك و129 مسلسلاً بنظام المنتج المنفذ وعدد 64 فيلما روائيا و5 أفلام روائية قصيرة و40 فيلما تسجيليا و14 فوازير رمضان و12 مسلسل "ألف ليلة وليلة" و74 فيلم رسوم متحركة و66 أوبريتا غنائيا و104 أغنيات مصورة، حيث وجه أحمد صقر الشكر لعصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، الذي وفر كل الإمكانيات لإنجاح مشاركة قطاع الإنتاج مع المنتجين في إنتاج الأعمال الدرامية التي ستعرض في رمضان. وأعلن أحمد صقر في مؤتمر صحفي، أمس، عن المسلسلات الدرامية التي ستعرض على شاشة التليفزيون المصري، وشارك فيها الاتحاد بتكلفة فعلية لكل هذه المسلسلات هي 24 مليون و625 ألف جنيه وهو مبلغ أقل من ميزانية إنتاج مسلسل واحد من هذه المسلسلات، وأن هذه المجموعة من المسلسلات التي ستعرض على شاشة التليفزيون المصري سواء أرضياً أو فضائياً هي أكبر وأهم باقة موجودة على شاشة الفضائيات.

والمسلسلات هي: "صديق العمر" و"تفاحة آدم" و"شمس" و"سجن النسا" و"أسرار" و"ابن حلال" و"أنا وبابا وماما" و"الحكر" و"المرافعة".