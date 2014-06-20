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"النشرة الأمنية" برنامج جديد على الإذاعة المصرية يرصد جهود رجال الشرطة في حفظ الأمن

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"النشرة الأمنية" برنامج جديد على الإذاعة المصرية يرصد جهود رجال الشرطة في حفظ الأمن "النشرة الأمنية" برنامج جديد على الإذاعة المصرية يرصد جهود رجال الشرطة في حفظ الأمن

كتب : انتصار حسني الجمعة 20-06-2014 12:25

وافق عبد الرحمن رشاد، رئيس قطاع الإذاعة، علي البرنامج الجديد "النشرة الأمنية"، وهو أحدث البرامج علي الإذاعة المصرية الذي يقدم بالتعاون مع الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، ويعتمد علي تسليط الضوء علي الجهود الأمنية التي تقوم بها وزارة الداخلية علي مستوي الجمهورية، ودورها في الحفاظ علي أمن وحماية المواطن المصري، وبالتنسيق بين إدارة الإعلام في وزارة الداخلية ومديريات الأمن علي مستوي الجمهورية، يتم تسليط الضوء علي أبرز القضايا وكذلك متابعة جهود الوزارة لإعادة الانضباط في الشارع المصري، والقضاء على الانفلات الأمني وإزالة الإشغالات والتعديات على أملاك الدولة، بالإضافة إلى إجراء لقاءات مع الشخصيات الشرطية المرتبطة بأهم القضايا، ويذاع البرنامج علي مدار اليوم بالتناوب في كل الشبكات الإذاعية، من قراءة علي مراد، وإخراج نسرين لطفي، وإشراف عام مندوبي الإذاعة المصرية لدي وزارة الداخلية خالد فتوح، ووائل عيسي.

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