بالفيديو والصور| أودي تعلن عن سيارتها الرياضية الجديدة "R8 LMX"

كتب : محمد متولي السبت 14-06-2014 23:01

أعلنت شركة "أودي" لصناعة سيارات، عن إطلاق السيارة السوبر رياضية "R8 LMX"، حيث ظهر في الإعلان الترويجي للشركة والتي بثته على موقع الـ"يوتيوب"، عن سيارة تتمتع بالدفع الرباعي "كواترو"، وبمحرك قوي يعمل من خلال 10 أسطوانات.

وقام السائق الدنماركي "توم كريستنسن"، بالإعلان للشركة عن سيارتها الجديدة، والتي تعمل بقوة 570 حصانًا و540 نيوتن/متر من عزم الدوان، والذي يؤمن وصول السيارة السوبر رياضية إلى 100 كم/س بعد 3.4 ثانية، بجانب سرعتها القصوى التي تصل إلى 320 كم/س.

يذكر أن الشركة أعلنت عن تصنيعها 99 سيارة فقط من R8 LMX، والتي وسيبلغ سعر الواحدة منها 210 ألف يورو بألمانيا.