«ألبرتو بيريللى»: مصر من أهم أسواق المنطقة.. وخطتنا الحفاظ على ريادتنا

من النسخة الورقية للوطن

المدير التنفيذى الإقليمى لـشركة «بيريللى العالمية للإطارات»

كتب : ياسر شعبان الخميس 19-06-2014 08:53

أكد «ألبرتو بيريللى»، المدير التنفيذى الإقليمى لـشركة «بيريللى العالمية» رائدة صناعة الإطارات فى السوق العالمية، فى حواره لـ«الوطن» - أن مصر تعد من أهم الأسواق التى تركز عليها الشركة فى المنطقة، وأن السوق المصرية تمتلك فرصاً واعدة أمام الشركات العالمية، وقال «بيريللى» إن الشركة إلى جانب حرصها على تنمية أعمالها فى مصر، تقوم أيضاً بمبادرات ومشروعات للإسهام فى خدمة وتنمية المجتمع، من منطلق حرصها على دعم المجتمع الذى تعمل به. وكشف عن أن «بيريللى» لا تخشى المنافسة بسوق الإطارات المصرية، كما أنها غير قلقة من الإطارات الصينية رخيصة الثمن، لأن «بيريللى» لديها سوق لا تقبل بغير الجودة الفائقة والتكنولوجيا المتطورة، وقال إن «بيريللى» تستعد لطرح مجموعة من الإطارات المتطورة ذات التكنولوجيا العالية، التى تسهم فى الحفاظ على البيئة، مؤكداً أن الشركة تعتزم استثمار 1٫5 مليار يورو خلال السنوات الأربع المقبلة للحفاظ على ريادتها لسوق الإطارات العالمية. وإلى نص الحوار:

■ هل تأثرت خطط «بيريللى» فى السوق المصرية خلال السنوات الثلاث الماضية التى شهدت حالة من عدم الاستقرار والركود الاقتصادى؟

- مصر من أهم الأسواق التى تركز عليها «بيريللى» فى المنطقة، وخطتنا أن نواصل الحفاظ على ريادتنا لسوق الإطارات، وأن نعزز من نسب النمو فى السوق، والتركيز على القطاعات التى نراها مهمة، وتعتبر مصر سوقاً واعدة لنا فى الفترة المقبلة، والأمر لا يتعلق بالأرباح والمبيعات فحسب، بل إننا ننفذ عدة مشاريع لخدمة المجتمع بمحافظة الإسكندرية وفى أماكن أخرى، تتضمن تطوير المدارس وأنشطة اجتماعية عديدة ننفذها فى دول أخرى أيضاً، وأؤكد أن استراتيجيتنا هى أن نصبح قادة فى كل من الإنتاج والبيع من ناحية، وأن نترك بصمتنا فى مجال المسئولية الاجتماعية من ناحية أخرى.

■ كم تبلغ حصة «بيريللى» من سوق الإطارات العالمية؟

- على المستوى العالمى تتراوح حصة «بيريللى» فى السوق ما بين 8% و9%، ولكن السوق التى نركز عليها الآن هى سوق إطارات السيارات الفارهة والأغلى ثمناً، وخطتنا هى أن نصبح الشركة الرائدة فى العالم.

■ تواجه سوق الإطارات فى العالم منافسة شرسة من الشركات التى تنتج الإطارات ذات السعر المنخفض والجودة المتدنية وخاصة الصينية الصنع، فكيف ستواجهون هذا التحدى؟

- هناك شركات تنتج إطارات بأسعار منخفضة وجودة متدنية، وهذا أصبح واقعاً نواجهه كل يوم، لكننا فى «بيريللى» نعتمد على استراتيجية التميز والتنافس فى مجال الإطارات المتميزة، ولذلك نحن ننافس دائماً على المراكز العليا والمتقدمة فى مجال تصنيع الإطارات ذات الجودة العالية ولا نهتم بالمنتجات الرخيصة خاصة تلك التى تكون متدنية الجودة. نحن نسعى دائماً إلى تطوير علاقاتنا مع صناع السيارات مرتفعة الثمن التى تتطلب إطارات بمواصفات عالمية، أما الإطارات الرخيصة من ناحية السعر أو الجودة فلا تمتلك المواصفات التى تؤهلها لأن تكون جزءاً من هذه السيارات، ونحن فى «بيريللى» نعمل دائماً على الوقوف عند آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا تصنيع الإطارات فى العالم، وهى إحدى الأدوات التى نستخدمها للحصول على الجودة الأعلى فى العالم، وهو ما ينطبق على سيارات السباق والرالى، لكننا أيضاً فى «بيريللى» ننافس فى مجال الإطارات المخصصة للسيارات المتوسطة والصغيرة، فالسياسة المتبعة المنافسة مع الإطارات المتدنية السعر فى مجال الأداء الآمن، حتى نستطيع تغطية جميع مستويات القوة الشرائية.

نستهدف استثمار 1.5 مليار يورو خلال 4 سنوات لمواصلة النمو عالمياً

■ نعلم أن «بيريللى» لديها مراكز للأبحاث والتطوير، فماذا عن أحدث منتجاتكم ومشروعاتكم؟

- أولاً: لدينا مشاريع تتعلق بالبيئة، فلدينا مجموعة من المنتجات الجديدة التى تمثل جزءاً مهماً جداً من إنتاجنا الحالى، فنحن نزيد من منتجاتنا التى تحافظ على البيئة، حيث نقوم بإنتاج منتجات مطابقة للمعايير الأوروبية من حيث المسئولية البيئية، ونقوم بتصنيع هذه المنتجات فى مصر أيضاً لأنها تعتبر حالياً من موردى منتجاتنا لأوروبا، والأمر متروك بشكل كبير لاستخدام أحدث التقنيات.

الجزء الثانى من الأبحاث والتطوير يركز على المركبات الكيماوية المستخدمة فى منتجاتنا، لقد استفدنا كثيراً من تجربة «فورميولا وان»، فالأفكار والمعلومات الخاصة بالمركبات الكيماوية أدت إلى استخدام إطارات عالية الكفاءة من حيث الوقت اللازم لإيقاف السيارة باستخدام الفرامل، والثبات على الطريق، الذى بدوره أدى إلى تعزيز قدرتنا على استخدام هذا النوع من الإطارات. كما نقوم الآن بتطوير طاسات مستديرة لسيارات بى إم دبليو وإطارات أخرى لسيارات بورش. ولدينا أيضاً مشاريع كثيرة للسيارات الكهربائية حيث يكون الأداء مختلفاً بدرجة كبيرة.

لا نخشى المنافسة الصينية.. ونعتزم طرح منتجات متطورة تلبى احتياجات مختلف الشرائح

■ ما خطط «بيريللى» عالمياً خلال السنوات الخمس المقبلة؟

- نركز على عنصرين فى التخطيط؛ الأول هو توفير المنتج الممتاز، والثانى تقليل التكاليف، لأننا نواجه منافسة شرسة بالسوق، لذلك يجب أن تكون منتجاتنا فعالة التكلفة، بنفس أهمية القدرة على تجديد المنتج، أما بالنسبة لتقليل التكلفة فلدينا تحديثات تكنولوجية كبيرة تعتبر مهمة لخطتنا فى العام المقبل، وكل هذا يتطلب بشكل مبدئى استثمارات بقيمة 1٫5 مليار يورو خلال السنوات الأربع المقبلة لضمان النمو السليم لأعمالنا التجارية.