«مرسيدس بنز» تطلق الفئة C-Class الجديدة فى مصر

من النسخة الورقية للوطن

الفئة C-Class تضع معايير جديدة للفئة متوسطة الحجم من السيارات الفاخرة.. و4 طرازات مختلفة تتيح حرية اختيار شكل السيارة الأمامى

كتب : محررو «الوطن» الخميس 19-06-2014 08:55

أطلقت «مرسيدس بنز» فى مصر منذ أيام قليلة، الفئة الجديدة كلياً من C-Class، وهو الطراز المميز من حيث التصميم فى تلك الفئة، وتعد C-Class أفضل موديلات «مرسيدس- بنز» مبيعاً فى العالم، وتتميز السيارة الجديدة بتصميمها المتطور ومظهرها الفاخر أكثر من أى وقت مضى، ويأتى التصميم الخارجى الجديد كلياً بتجهيزات رياضية فاخرة، يتناغم مع التصميم الداخلى الرائع والأكثر اتساعاً، بما يمنح مستوى أعلى من الفخامة ودقة الصنع، وتعكس C-Class الجديدة بحق أحدث ما توصلت إليه «مرسيدس- بنز» من ابتكارات تكنولوجية، ومن بينها الجيل الجديد من تكنولوجيا المساعدة فى القيادة، مثل واجهة المستخدم التى تعمل باللمس، وحدة عرض مركزية منفصلة، أداء أكثر كفاءة، مما يضمن القيادة الذكية بالإضافة إلى نظام التعليق الجديد بالكامل.

ومن المعروف أن السيارة C-Class من أكثر سيارات مرسيدس مبيعاً فى العالم، حيث وصلت مبيعات الطراز السابق الذى جرى إطلاقه عام 2007 إلى 2.4 مليون سيارة وتتمتع السيارة الجديدة بتجهيزات قياسية فائقة مثل نظام صوتيات Audio 20 بواجهة تعمل باللمس Touchpad، بالإضافة لخاصية KEYLESS GO لتشغيل المحرك والسيارة مجهزة أيضاً بوظيفة ECO start/stop وكاميرا خلفية، وكذلك AGILITY SELECT للاختيار بين أوضاع القيادة المختلفة وهى Comfort، ECO، Sport، Sport+ وindividual لإضفاء التفضيلات الشخصية لقائد السيارة. وتجسد C-Class بكل تأكيد شعار «مرسيدس - بنز» العالمى «الأفضل ولا شىء سواه». وقد منح مصممو «مرسيدس - بنز» كل اهتمامهم لأدق التفاصيل فى السيارة الجديدة، بدءاً من المواد المنتقاة بكل دقة، وصولاً لكافة التفاصيل التى تم الاعتناء بها بكل حرفية، وهو ما نتج عنه تلك التحفة التكنولوجية الراقية وما تمنحه من إحساس بالفخامة والرقى، وتعد السيارة الجديدة أكبر من الموديلات السابقة فى السعة والمساحات الداخلية وبوزن أخف 50 كجم عن سابقيها، وفى نفس الوقت تتفوق C-Class الجديدة على الموديلات فى الأداء، مع أعلى توفير فى استهلاك الوقود، حيث يصل استهلاك الوقود إلى 5 لترات/ 100 كم وتبلغ سعة المحرك 1.6 لتر بقدرة تصل إلى 156 حصاناً وعزم دوران 250 نيوتن متر، هذا إلى جانب ناقل حركة 7G-TRONIC - Plus (7 سرعات) يمنح السيارة أسرع وأنعم تغيير نقلات عند القيادة، ومن ناحية أخرى تنطلق السيارة C-Class من الصفر لسرعة 100 كم فى 8.5 ثانية، وتتمتع السيارة C-Class بأربعة طرازات مختلفة هى C 180 AMG، C 180 EXCLUSIVE C180AVANTGARDE وC 180. وتمنح «مرسيدس-بنز» عملاءها اختيارين لشكل السيارة الأمامى، أولهما شكل رياضى تبرز فيه نجمة «مرسيدس-بنز» الشهيرة فى منتصف الشبكة والشكل الثانى هو السيدان التقليدى الذى يُبرز شبكة الرادياتير مع نجمة مرسيدس على كابوت السيارة.