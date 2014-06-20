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قواعد جديدة لزيوت المحركات فى «F1»

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قواعد جديدة لزيوت المحركات فى «F1» قواعد جديدة لزيوت المحركات فى «F1»
من النسخة الورقية للوطن

كتب : محررو «الوطن» الخميس 19-06-2014 11:02

أطلق الاتحاد الدولى للسيارات قواعد جديدة فى بطولة العالم لسباق السيارات فورميولا وان لعام 2014، وتمثل القواعد الجديدة تحدياً لزيوت المحركات التى لم يعد المطلوب منها حماية المحرك فقط، بل العمل أيضاً على خفض درجات الحرارة الناجمة عن عملية الاحتراق داخل المحرك، بما يتيح أسرع وأيسر انطلاق للسيارة، ما يعنى أن زيوت المحركات ما زالت تلعب الدور الأبرز فى سباق الفورميولا وان، سباق السيارات الأشهر فى العالم. ويتطلع فريق سكوديريا فيرارى إلى التعاون مع «شل» لاستخدام أحدث التكنولوجيا العالمية التى توصلت إليها الشركة فى صناعة زيوت المحركات، لحماية محركات السيارات المشاركة فى السباق، وإطالة عمرها دون التأثير على أدائها. وتمثل القواعد الجديدة التى وضعها الاتحاد الدولى للسيارات تحدياً مهماً لفريق علماء شل.

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