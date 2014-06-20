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«النيل الهندسية» وكيلاً لـ«فيات» فى مصر

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«النيل الهندسية» وكيلاً لـ«فيات» فى مصر «النيل الهندسية» وكيلاً لـ«فيات» فى مصر
من النسخة الورقية للوطن

كتب : محررو «الوطن» الخميس 19-06-2014 11:06

وقعت شركة فيات كرايسلر العالمية، عقداً مع شركة النيل الهندسية لتصبح بذلك وكيلاً معتمداً لها فى للعلامات فيات وألفا روميو.

وأعرب المهندس هشام الطيبى، العضو المنتدب لشركة النيل الهندسية، عن سعادته بعودة الشراكة مع شركة فيات العالمية، وقال، إن الشركة ستعمل جاهدة على تسخير كل خبراتها، وإمكانياتها المادية، والبشرية، واللوجستية، والفنية لخدمة عملاء فيات، وألفا وروميو فى كل شبر على أرض مصر.

وقال المهندس أيمن العيوطى، رئيس مجلس إدارة شركة النيل الهندسية، إن العقد الذى وقع بين شركتى فيات كرايسلر العالمية، والنيل الهندسية، يعكس ثقة الشركات العالمية فى السوق المصرية ويعزز فرص النمو ويبعث برسالة إيجابية لمستثمرى العالم.

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