إطلالات رائعة لـ"نور" التركية لم ترَيها من قبلُ!

الممثلة التركية "سونغول أودين" Songul Oden أو المعروفة بنور التركية بعد الشهرة الواسعة التي حققتها في المسلسل التركي الأقوى "مهند ونور"، لديها أسلوب مميّز وأنيق في ما يتعلّق بالموضة. وقد تغيّر هذا الأسلوب كثيراً منذ أن ظهرت في المسلسل قبل أربعة أعوام وإلى الآن، حيث أصبحت إطلالاتها أكثر عصرية ومواكبة للموضة، وأصبحت إحدى أكثر النجمات التركيات أناقة. واليوم، سنستعرض وإيّاك أجمل إطلالاتها لعام 2014.

تتمتّع النجمة Songul Oden أو "نور" التركية بأسلوب هادئ وأنثويّ، في ما يتعلق بالموضة، حيث نراها تختار دائماً الإطلالات الناعمة والرقيقة من دون أيّ مبالغة. وهي تفضّل الألوان الزاهية، كالزهري، والأخضر، والأزرق، مما يليق بسمرة بشرتها وبشعرها البني الداكن، كما أنها تعتمد الألوان الداكنة، خصوصاً الأسود للإطلالات المسائية والأكثر رسميّة. أمّا بالنسبة إلى السجادة الحمراء، فكثيراً ما نراها في فساتين طويلة ذات أقمشة لامعة. كذلك، تحرص Songul بشكل دائم على الاهتمام بأدقّ تفاصيل أناقتها واختيار أجمل الاكسسوارات، من عقود وأقراط وخواتم، وهي التي تهوى الكعب العالي، حيث نادراً ما نراها تختار الأحذية ذات الكعب المنخفض. وبالرّغم من أنها لا تتمتّع بالجمال الخارق، غير أنّ أناقتها، وطريقتها المميّزة في تنسيق ملابسها، يجعلانها تبدو جميلة وذات حضور قويّ.

اخترنا لك اليوم أجمل إطلالات "نور" التركية، وأكثرها أناقة، لعام 2014، لتخبرينا رأيك فيها، ولتلاحظي معنا التغيير الكبير الذي طرأ على أسلوبها في الموضة.

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