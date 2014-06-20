الليلة .. فرنسا و سويسرا فى المونديال

يلتقي اليوم منتخبىا فرنسا وسويسرا على ملعب “أرينا فونتى نوفا”، بمدينة “سلفادور” في العاشرة مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة، فى بطولة كأس العالم، المقامة حاليًا فى البرازيل.

وتعد هذه المواجهة الأولى التي تجمع بين منتخبي فرنسا وسويسرا، منذ مونديال 2006 بألمانيا، عندما تقابل المنتخبين، ضمن مباريات الدور الأول، حيث انتهت المباراة بالتعادل السلبى.

ويخوض منتخبا فرنسا وسويسرا المباراة وسط معنويات عالية، بعدما تذوقا طعم الانتصار في الجولة الأولى، حقق منتخب “الديوك” فوزًا عريضًا على هندوراس، بثلاثية نظيفة، بينما تغلب المنتخب السويسرى على الأكوادور بنتيجة 2/1.