وزير البترول يتفقد عدد من المشروعات بالإسكندرية

تفقد المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، عددًا من مشروعات البتروكيماويات والغاز الطبيعى، وتكرير، وتصنيع البترول بمحافظة الإسكندرية شملت مجمع إنتاج الايثيلين ومشتقاته الجارى تنفيذه لمتابعة مراحل التنفيذ والوقوف على نسبة تقدم الأعمال به.

تفقد مجمع غازات الصحراء الغربية التابع لشركة جاسكو ومعملى الأسكندرية والعامرية لتكرير البترول، فى إطار متابعته الميدانية لمواقع العمل والإنتاج والوقوف على طبيعة سير العمل بهذه المواقع البترولية ، رافق الوزير فى الجولة المهندس خالد عبدالبديع، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية ، والمهندس محمد سعفان، رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات.

وأكد الوزير، أن المرحلة القادمة تستدعى بذل مزيد من الجهد والعمل لزيادة معدلات الإنتاج ،وتطوير معامل التكرير المصرية وزيادة كفاءتها ، إلى جانب مزيد من الاهتمام بمشروعات البتروكيماويات التى تعظم القيمة المضافة لثروات مصر الطبيعية وتمثل الاستغلال الاقتصادى الأمثل لها.

من جانبه ، أشار الكيميائى عبد الرحمن زيد، رئيس الشركة المصرية لإنتاج الايثيلين ومشتقاته (ايثيدكو) ، أن أعمال إنشاءات المشروع شهدت تقدماً ملحوظاً حيث بلغت نسبة التنفيذ 60%موضحا أن المجمع أحد أهم مشروعات الخطة القومية للبتروكيماويات ، وتبلغ استثماراته 1925 مليون دولار ، ويمثل نموذجاً للشراكات الوطنية بين قطاع البترول و عدد من البنوك المصرية فى مجال إقامة المشروعات الكبرى، لافتاً إلى أن إنتاج المجمع سيقوم عليه عدد من الصناعات البتروكيماوية الأخرى التى تستخدم فى العديد من الصناعات النهائية لمنتجات التغليف والتعبئة والمواسير ومستلزمات السيارات والأجهزة الكهربائية، وتبلغ طاقته الانتاجية 400 ألف طن بولى إيثيلين سنوياً ، ومن المخطط تشغيله فى نهاية العام القادم.

ومن داخل مجمع غازات الصحراء الغربية، أوضح المهندس كارم محمود رئيس شركة جاسكو، أن المجمع يعد باكورة مشروعات استرجاع المنتجات ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة والمادة الخام لمشروعات البتروكيماويات وصناعة المواد البلاستيكية والذى ارتفعت طاقته الإنتاجية من 650 مليون قدم مكعب يوميا فى مرحلته الأولى الى 900 مليون قدم مكعب يومياً فى مرحلته الثانية ليبلغ انتاجه 2 مليون طن من المنتجات سنوياً ً منها حوالى 850 ألف طن من خليط الإيثان / بروبان ليتواكب مع توسعات صناعة البتروكيماويات مع زيادة كمية البروبان التجارى لتصل إلى 350 ألف طن.

وإشارات انه من المخطط الاستفادة من البروبان التجارى لصناعة البروبيلين والبولى بروبيلين ،وأوضح المهندس هشام فتحى مدير عام مجمع غازات الصحراء الغربية انه تحقق اعلى معدل فى إنتاج المجمع من البوتاجاز حيث بلغت كمياته للسوق المحلى 550 ألف طن سنوياً تمثل 25 % من الإنتاج السنوى للبوتاجاز فى مصر، هذا بالإضافة إلى إنتاج حوالى 100 ألف طن من المتكثفات يتم تدفيعها إلى معامل التكرير بالأسكندرية والاستفادة منها فى رفع درجة الجودة للزيت الخام ، و بلغت التكلفة الإجمالية للمرحلتين حوالى 650 مليون دولار.

أ ش أ