غدًا .. مصر تشهد أطول نهار فى العالم لمدة 14 ساعة

تشهد مصر،غدا السبت، أطول نهار فى العالم، و ستظهر الشمس فى الأفق لمدة تصل إلى أكثر من 14 ساعة متتالية منذ الشروق إلى الغروب.

وتعتبر تلك الظاهرة، أحد أهم الظواهر الفلكية فى الشهر الجارى وهى ظاهرة أطول نهار فى السنة.

وقال أشرف تادرس،رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، في تصريحات صحفية له اليوم الجمعة، إن هذه الظاهرة يُطلق عليها اسم “قمة الصيف” أو”الانقلاب الصيفى”، وهو فلكيًّا أطول يوم فى السنة، وتحدث سنويًا، ويكون هذا معاكسًا تمامًا لما يحدث فى النصف الجنوبى للكرة الأرضية، وبالتحديد البلدان التى تقع تحت خط الاستواء، وهى بلدان تابعة لجنوب أفريقيا، حيث سيكون فيها أقصر نهار.