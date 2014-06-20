وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة"الفطيم" ضخ استثمارات جديدة

كتب : محمود الجمل الجمعة 20-06-2014 16:17

التقى أشرف سالمان وزير الاستثمار عبد الله النقراشي الرئيس الإقليمي لمجموعة " الفطيم "بمصر، لمناقشة مجالات عمل مجموعة الفطيم في مصر وأنشطتها وحجم استثماراتها الحالية .

وقال" سالمان" فى بيان له أمس الجمعة إن توجه الحكومة خلال الفترة المقبلة هو جذب المزيد من الاستثمارات الجادة سواء المصرية اوالعربية أوالأجنبية والتي تسهم بشكل كبير في توفير المزيد من فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني.

وأشار"سالمان" إلي أن وزارة الاستثمار ستتواصل مح جميع المستثمرين الجادين لبحث وإزالة العقبات التي تواجههم من أجل ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية

من جانبه قال عبد الله النقراشي الرئيس الإقليمي لمجموعة "الفطيم"إن المجموعة ستضم استثمارات جديدة في السوق المصري في المرحلة القادمة هذا بالإضافة إلى التوسع من خلال إنشاء مشروعات جديدة للمجموعة في محافظات مصر المختلفة في المرحلة المقبلة.