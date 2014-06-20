«السياحة» تسمح بـ«عمرة الشهر» في رمضان

أصدر قطاع الرقابة على الشركات السياحة، قرارا رسميا، يقضي بجواز قيام الشركات السياحية المصرية بتنفيذ برامج العمرة لمدة شهر خلال الفترة من 5 رمضان وحتى 10 شوال، بالرغم من وجود الكتاب الدوري رقم 118 لسنة 2014، الذي يحذر من تنفيذ برامج عمرة لمدة شهر.

في حين أغضب القرار بعض أصحاب الشركات، وأشعل معركة على صفحات التواصل الاجتماعي، معتبرين أن القرار جاء ليرضي أصحاب المصالح.

بدأت الأزمة عندما أرسلت الإدارة المركزية للشركات خطابا رسميا إلى غرفة شركات السياحة والسفر تبلغها بتعديل الموقع الخاص بالسياحة الدينية لقبول البرامج المنفذة خلال تلك الفترة، نظرا لأنه فيما سبق القرار كانت مدة البرامج 15 يوما فقط.

وأوضح القرار أنه تم إخطار شركات الطيران، وشركة الجسر العربي بالقرار للالتزام بحجز التذاكر خلال الفترة المشار إليها، تلافيا للتداعيات السلبية التي قد تنتج عن عدم الالتزام بذلك.

وفى السياق نفسه، تداول بعض أصحاب شركات صورة القرار على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكذلك صورة الكتاب الدوري رقم 118 لسنة 2014، والذي تم إرساله إلى أعضاء الجمعية العمومية، حيث يشير إلى أنه تم رصد بعض البرامج المخالفة التي تعدت مدة الرحلة 15 يوما، كما هو موضح بالضوابط.

واعتبر باسل السيسي، رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة شركات السياحة، أن القرار جاء بشكل تنظيمي، من أجل تسهيل تفويج المعتمرين، مشيرا إلى أنه في حالة تنفيذ برنامج الـ15 يوما خلال رمضان موسم ذروة العمرة، سيحدث تكدس وزحام ومشاكل عديدة نتيجة وجود أعدد كبيرة هناك، وبالتالي كان الحل منح مساحة من الوقت لتسهيل عودة المعتمرين.