وزير الدفاع يلتقي قادة وضباط «البحرية» والمنطقة الشمالية العسكرية

أكد الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أن القوات المسلحة ستظل دائماً رمزا للوطنية المصرية والحصن الأمين لمقدرات مكتسبات الشعب المصري العظيم.

وأعرب وزير الدفاع عن اعتزازه برجال القوات المسلحة وتحملهم المسؤولية في العبور بمصر إلى بر الأمان بعد تنفيذ ثاني استحقاقات خارطة المستقبل، ومواصلتهم الجهد والعطاء لاقتلاع جذور الإرهاب والحفاظ على الأمن والاستقرار في جميع ربوع مصر.

جاء ذلك خلال لقائه بعدد من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية.

وأشاد «صبحي» بالجهد الذي تبذله المنطقة الشمالية بالتعاون مع القوات البحرية لتأمين الجبهة الداخلية وحماية السواحل المصرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، مؤكدا أن أهم ما يميز المقاتل المصري عقيدته الراسخة التي ترتكز على الإيمان بالله والوطن والعمل الجاد المخلص وامتلاك العزيمة والإصرار على النجاح في تنفيذ المهام المكلف بها للحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

وهنأ القائد العام، رجال القوات المسلحة بقرب حلول شهر رمضان المبارك والذي شهد أعظم أيام الوطنية المصرية وأعاد كبرياءها وشموخها والذي سيظل على مر التاريخ مبعث فخر واعتزاز الشعب المصرى بقواته المسلحة، مؤكدا أن ما قدمة أبناء القوات المسلحة والشرطة الشرفاء من تضحيات لحماية الشعب المصري، هو امتداد لجيل أكتوبر الذي قدم أعظم البطولات من أجل تحرير سيناء.

كما قام وزير الدفاع، بتكريم المتميزين من رجال القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية تقديرا لما يبذلونه من جهد للحفاظ على أمن مصر القومي.

حضر اللقاء الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.